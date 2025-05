Gaya Rambut Terbaik di New York Fashion Week 2016

TEMPO.CO, Jakarta - New York Fashion Week (NYFW) adalah acara yang diadakan setiap tahun di bulan Februari dan September. Menjadi satu dari empat acara penting yang terjadi di dunia mode. Tiga fashion week lainnya diadakan di London, Paris, dan Milan.



New York Fashion Week (NYFW) menampilkan tren fashion internasional teranyar untuk pembeli, pers, dan masyarakat. Pekan mode ini pertama kali diciptakan oleh Eleanor Lambert, direktur pers industri fashion Amerika, pada 1943.



Sebagai acara mode terbesar di dunia, semua aspek bahkan yang terkecil menjadi perhatian. Tak terkecuali gaya rambut yang menjadi tren di catwalk New York Fashion Week (NYFW). Berikut ini beberapa gaya rambut terbaik dari NYFW 2016.



- Victoria Beckham



Dalam fashion show Victoria Beckham, para model terlihat memiliki gaya rambut yang dipoles licin. Tatanan rambut ini cukup banyak terinspirasi oleh gaya rambut desainer Inggris dalam penampilannya sehari-hari. Gayanya mudah ditiru, rambut lurus dengan tambahan kilau.



- Carolina Herera



Gaya rambut ini sangat minimalis, dan kuncinya ada pada cara menggulung rambut. Anda akan membutuhkan alat pelurus dan banyak hairspray ketika menirunya.



- Custo Barcelona



Gaya rambut ini benar-benar terlihat sederhana dan belum terstruktur dengan baik.



- TIBI



Gaya rambut ekor kuda yang terikat dengan sabuk agar tampak rapi dan formal. Ini adalah tampilan gaya rambut ekor kuda rendah yang klasik dengan aksesoris tambahan.



- Creatures of comfort



Gaya rambut ini terlihat begitu canggih menarik dan rumit. Untuk membuatnya, Anda harus mengepang rambut kemudian melipat ke atas, dan mengepang lagi. Ikat seluruhnya dengan bagian ujung dikepang.



- Josie Natori



Ikat rambut dengan gaya ekor kuda, ambil sebagian rambut untuk membuat lingkaran, lalu ikat lingkaran tersebut.



- Supima



Ikat rambut dengan gaya ekor kuda longgar di bagian dalam. Ambil bagian luar dan bungkus ekor kuda Anda kemudian rapikan dengan menggunakan hairspray.



BOLDSKY | NIA PRATIWI



