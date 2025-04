George Michael Jadi Inspirasi Fashion Show Stella McCartney

TEMPO.CO, Jakarta - Stella McCartney membawa kegembiraan ke dalam DNA mereknya, dia mengulang kejutan pesta dansa dari fashion show musim lalu pada fashion show untuk koleksi musim gugur 2017 di Paris Fashion Week, Senin 6 Maret 2017. Kali ini para model menyanyikan lagu George Michael berjudul Faith dan All You Need Is Love milik The Beatles.



Di akhir fashion show yang digelar di Opéra Garnier Paris, para model termasuk Alanna Arlington, McKenna Hellam, Grace Elizabeth, dan Lineisy Montero membentuk lingkaran menyanyikan lagu George Michael tersebut. Ini bukan sekedar gimmick, tapi dorongan energi serta rasa hormat kepada penyanyi legendaris yang menjadi sumber inspirasinya.



Koleksi musim ini terdiri dari 39 tampilan, dan semuanya bernuansa gaya Inggris. Seperti motif kotak-kota pada blazer dan overcoat dengan celah di bagian pinggir, jumper berlapis, potongan bra lancip, dan aksesoris baru tas seperti bantal yang besar. Juga tak ketinggalan sneakers terbaru dengan tali Velcro dan banyak lapisan.



Motif kuda yang menjadi favorit McCartney banyak ditampilkan dalam sweater bermotif kuda dengan warna cranberry, hijau olive, dan kuning kecokelatan. Sedangkan untuk koleksi pakaian malam McCartney gaun longgar dari kain tulle berhiaskan bordir dan rajutan berwarna solid.



Fashion show Stella McCartney dihadiri oleh aktivis fashion berkelanjutan. Seperti François-Henri Pinaul kepala perusahaan induk Stella McCartney, Kering. Pamela Anderson yang menggemari sepatu dan akseoris McCartney, Arizona Muse, serta Salma Hayek.



VOGUE | POPSUGAR | NIA PRATIWI



Baca juga:

Tip Siasati Dress Pendek Terlihat Sopan

Moschino Ubah Sampah Jadi Busana Couture

Saint Laurent Tampilkan Gaya 80-an di Koleksi Terbaru