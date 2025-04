Gigi Hadid Tersandung, Hap! Bella Hadid Sigap Menolong

TEMPO.CO, New York - Model kakak beradik Bella Hadid dan Gigi Hadid hadir di acara Women Of The Years Awards di New York, Amerika Serikat. Saat itu, Gigi Hadid tampil dengan dress berwarna emas yang menjuntai ke lantai. Berbeda dengan Gigi, Bella memilih tampil dengan dandanan kasual berbalut setelan blazer putih.