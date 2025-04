Glamour dan Tahan Lama, Lipstik Matte Kembali Digandrungi

TEMPO.CO, Jakarta - Tren lipstik matte kini kembali terjadi. Pasalnya, jenis lipstik matte umumnya memberikan kesan glamour & fabulous juga cenderung tahan lama.



Lipstik matte juga cenderung menonjolkan sisi keanggunan pemakainya. Juga cenderung bisa dipakai di berbagai acara, karena tidak menunjukkan kesan berlebihan.

Lipstik matte juga menjadi pilihan favorit artis dan penyanyi Maudy Ayunda



Dia mengaku sangat suka memoles bibirnya dengan lipstik, terutama yang jenis matte. Menurutnya, untuk makeup yang singkat, warna bibir yang berani dapat mengubah penampilanmu dalam sekejap, jadi arti memakai lipstik sangatlah penting bagi penampilannya.



"Sekarang lipstik jenis I can #GetTheMagique with Color Riche Rouge Magique #905 Vin Exquise, keluaran Loreal menjadi salah satu lipstik terbaru favoritku karena warnanya yang sexy serta hasil akhir intense matte yang membentuk bibirk u semakin indah,” ujar Maudy Ayunda, Brand Ambassador L’Oréal Paris.



L’Oreal Paris sendiri, menghadirkan koleksi lipstik matte Rouge Magique dari Color Riche dengan 15 pilihan warna trendi dan berani yang terinspirasi dari perempuan Asia.

Lipstik ini diperkaya oleh pigmen Pure Matte yang menghasilkan warna intense matte dan juga Jojoba & Canina Oil serta Honey yang nencegah bibir terasa kering.

"It’s matte but not flat!” ujar Antania Hanjania, Senior Product Manager, Makeup Category, L’Oréal Paris Indonesia



Sedangkan, katanya, pilihan warna-warnanya terdiri dari nude dari shades My Lips but Better, lebih modis dan berkelas dengan shades Bright and Bold, ataupun tampil dengan makeup misterius dari shades Darkly Sexy.



BISNIS.COM



Baca juga :

Cara Mengatasi Bau Mulut ketika Puasa

7 Cara Pendekatan yang Bikin Cewek Kesal

Demian Dibilang Aneh oleh Sara Wijayanto karena Menu Buka Puasa