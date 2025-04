Gucci Tampilkan Koleksi Busana Wanita dan Pria Bersamaan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari pertama Milan Fashion Show Week 2017, desainer Alessandro Michele menetapkan batas tinggi dengan fashion show Gucci yang. Pergelaran busana digelar di Gucci Hub dan menampilkan koleksi Fall 2017 bertema The Alchemist’s Garden: An Anti-Modern Laboratory.



Model laki-laki dan perempuan berjalan di runway yang bebentuk terowongan plexiglass dengan piramida besar di tengahnya. Fashion show Gucci ini seperti pertujukan fashion futuristik. Undangan fashion show ditulis tangan oleh seniman Coco Capitán, dilengkapi dengan piringan hitam.



Ini adalah pertama kalinya Gucci menampilkan kombinasi pakaian wanita dan pria dalam satu peragaan busana. Total koleksi yang ditampilkan berjumlah 119 look. "Ya, aku sudah gila untuk menghasilkan begitu banyak. Tapi orang yang kreatif tidak selalu tahu di mana mereka akan pergi. Anda harus mengikuti ke mana pun inspirasi membawamu,” ujar Michele.







Inspirasi Michele cenderung mengarah pada interior monolog seperti mimpi. Ada jaket bordir dengan kata Sissinghurst, taman Vita Sackville-West dibuat di Kent. Jaket dipakai oleh model laki-laki dengan rok tartan dan topi bowler, khas Michele mencampurkan budaya dan era sejarah. Juga jaket velvet lavender dan celana lebar berwarna hijau zamrud.



Hampir setiap busana dalam koleksi Gucci hari ini, terlihat manis tapi juga sediki terasa subversi, aneh dan eksentris. Misalnya satu look terdiri jaket bermotif kotak kecil Tattershall dipadankan dengan rok maxi ruffle bermotif floral, ikat pinggang gembok, syal sutra bermotif dan boots berhias renda.







Gucci juga meng-upgrade logo pada T-Shirt dengan tulisan “Common sense is not common” yang dibuat oleh Coco Capitán, seperti yang dipakai Michele saat menutup pertunjukan. Fashion show Gucci dihadiri oleh sejumlah selebriti seperti Salma Hayek, Jared Leto, Florence Welch, Alexa Chung, dan Tom Hiddleston.



