Hadiri Pesta Pernikahan Teman, Netizen Puji Maia Wanita Berkelas

TEMPO.CO, Jakarta -Maia Estianty termasuk tipe sahabat sejati. Maia sangat mendukung dan ikut berbahagia apabila sahabat atau temannya merasakan suka cita. Hal ini tercermin dari kehadiran Maia di acara pesta pernikahan sahabatnya di Semarang. Dalam akun Instagramnya, pada Senin, 8 Mei 2017 ibu tiga anak ini menulis status sebagai berikut.



@maiaestiantyreal. "Happy dear. Wedding, Evelyne and Hansen, Semarang.With @melly_mono Dress by : @olive_and_her_narcissbandit

Hairdo by : @kuntadi011

Photo taken by : @adelettalina

#maiaestianty #diarymaia #wedding #semarang



Dalam foto yang diunggahnya tampak Maia yang berada di Gumaya Tower Hotel, Semarang bersama sahabatnya Melly. Mantan istri Ahmad Dhani ini mengenakan gaun hitam panjang berleher V yang di bagian dadanya tampak terbuka.



Dalam balutan gaun warna hitam bertaburan kristal Swarowski itu Maia tersenyum bahagia. Rambut panjangnya digelung ke belakangn dengan gaya sederhana namun memperlihatkan sisi elegan dan keanggunan Maia.



Sontak foto yang diunggah ini menuai pujian dari para Netizen. Foto ini mendapat 59.188 yang memberikan acungan jempol.



Para Netizen juga berkomentar. Seperti akun @sejatie.wlz berkomentar, "Bundaa is very beautifull @maiaestiantyreal. Sangat sopan, sederhana tetapi tampak berkelas, tampak mewah dan mahal pastinya. Aku suka bunda."



Kemudian akun @rizkyisnanda5 menulis, "MasyaAllah cantikny bunda @maiaestiantyreal innerbeautyny tampak sukses sllu y bun."



Sementara akun @apriliasuartaningrat, "Makin berumur malah makin jadi, so perfect, keliatan berjkelas banget Bunda. Sukaaa liatnya."



Pada akun @adinda.sania, "Buat gue bunda @maiaestiantyreal itu matang, dewasa, bijak, anggun.. sopan.. dan elegan, kesannya mahal Keren pokoknya."



HADRIANI P.