TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini Twitter genap berusia 10 tahun. Lebih dari satu dekade lalu, Twitter telah menawarkan kejadian-kejadian dalam 140 karakter. Mulai dari swa-foto yang menyebar viral sampai kata-kata kasar Kanye West, perusahaan media sosial itu telah memberikan momen-momen tak terlupakan.



1. Foto luar angkasa dari astronot NASA, Scott Kelly



Astronot NASA Scott Kelly mengajak manusia di bumi merasakan pengalamannya setahun di angkasa dengan mencuit foto-foto dari kapal luar angkasa di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dia mencuit di akun resminya @StationCDRKelly mulai dari badai musim dingin di Bumi hingga saat-saat matahari terbit dan gurun Sahara dari angkasa. Foto yang diunggah astronot Kelly mendapatkan ribuat retweet dan likes.



2. Kim Kardashian dan swa-foto telanjang



Kim Kardashian di akun @KimKardashian memang sudah tak asing lagi menghebohkan internet dengan unggahan-unggahan foto tubuhnya yang tak tertutupi, namun baru-baru ini, swa-foto telanjang miliknya yang diunggah menyalakan diskusi hangat yang topiknya lebih dari sekedar foto itu sendiri.



Dalam gambar itu, Kardashian berpose telanjang dengan dua garis hitam diletakkan secara strategis di organ-organ kewanitaannya. Tak lama, Bette Midler, Piers Morgan dan Chloe Moretz menghujat unggahan itu. USA Today mencatat, warga Amerika masih tidak nyaman dengan wanita dan ketelanjangan.



3. Twitter dalam kampanye



Donald Trump di akun @realDonaldTrump telah menjadikan kampanye 2016 terbolak-balik, sebagian disebabkan oleh komentar-komentar "nyleneh"-nya di Twitter. Dia mengejek lawannya, menyerang jurbalis bahkan dia melawan Paus.



4. Twitter pertama Oprah



Oprah, melalui akun Twitter @Oprah meluncurkan sapaan pertamanya dengan mengatakan "halo" pada semua "Twitter" di luar sana pada 17 April 2009.



5. Keajaiban di Sungai Hudson



Pesawat US Airways Flight 1549 menabrak sekumpulan angsa saat meninggalkan New York City pada 15 Januari 2009. Mesinnya mengalami kegagalan dan Kapten Chesley B. "Sully" Sullenberger berhasil mendaratkan pesawat di atas Sungai hudson.



Pengguna Twitter Janis Krums, @jkrums sedang berada di atas kapal ferry. Dia memotret pesawat yang sudah separuh tenggelam dan mengunggahnya di Twitter. Sesaat kemudian, foto yang kini dilindungi hak cipta itu menjadi viral.



Pada Januari 2014, di perayaan kelima tahun kejadian itu, Krums meretweet foto ikonik miliknya itu.



6. #BlackLivesMatter mendapat momentum di Twitter



Twitter memberikan suara bagi para pengunjuk rasa Ferguson dan memberdayakan gerakan Black Lives Matter di seluruh negara. #BlackLivesMatters menyerukan protes hak sipil beberapa dekade lalu dengan slogan-slogan ikonik seperti "I Am A Man" dari era Martin Luther King Jr.



Tahun 2014, slogan yang serupa digunakan di Twitter untuk menyoroti kebrutalan polisi.



7. Paus yang jago teknologi



Vatikan membuat akun Twitter untuk Paus Benedict XVI dan meminta publik bertanya dengan tagar #AskPontifex. Pada 12 Desember 2012, Paus merespon.



Pertama kali dia mengunggah "Teman-teman sekalian, saya senang bisa berinteraksi dengan Anda melalui Twitter. Terimakasih atas respons yang murah hati. Saya merestui Anda semua dari hati."



Paus Francis sejak itu telah mengambil alih akun dan mendapat hampir 9 juta pengikut di Twitter.



8. Penyergapan Osama Bin Laden



Seorang konsultan TI, Sohaib Athar tanpa sengaja mengetweet penyergapan kompleks Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan. Athar mendengar suara helikopter pada pagi hari dan mengetweet biasa. "Helikopter terbang di atas Abbottabad jam 01.00 pagi (kejadian yang jarang terjadi)," cuitnya di akun @ReallyVirtual.



Dia mencuit beberapa jam kemudian tentang apa yang didengar dan dilihatnya. Setelah laporan keluar bahwa bin Laden terbunuh, Athar mencuit, "Oo, kini aku jadi orang yang mengeblog live penyergapan Osama, tanpa disadari."



9. Swa-foto Oscar Ellen Degeneres



Tahun 2014, pemandu acara talk show Ellen Degeneres memecahkan rekor paling di-retweet dengan sebuah swa-foto selebriti. Lebih dari 3,3 juta kali foto itu di-re-tweet. Dia berselfie bersama bintang-bintang papan atas dan aktor Bradley Copper yang memegang kameranya. Foto itu kini menjadi foto paling banyak di-re-tweet mengalahkan rekor foto Obama.



10. Mati lampu saat Super Bowl XLVII



Kemampuan mengiklan Twitter semakin jelas saat terjadi pemadaman lampu pada acara Super Bowl tahun 2013.



Sementara para penggemar menunggu lebih dari 30 menit lampu kembali menyala, para pengiklan bekerja. Dalam waktu singkat, Oreo mengetweet; "Mati lampu? Tidak masalah, Anda tetap bisa mencelupkan Oreo dalam gelap.



ANTARA