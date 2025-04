Hari Batik Nasional, Khusus Pria: Trik Tampil Chic dengan Batik

TEMPO.CO, Jakarta - Memilih batik, gampang-gampang susah. Direktur Kreatif Iwan Tirta Private Collection Era Soekamto, pada wawancaranya dengan Tempo, pernah berkata begini, "Batik is not only commodity, tapi juga simbol perjuangan, identitas bangsa, dan buatan wanita Indonesia. Filosofinya sangat dalam, baik sejarah maupun spiritual."