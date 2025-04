Hari Kopi Sedunia, 4 Fakta Kopi untuk Kesehatan

TEMPO.CO, California - Manfaat kopi masih saja diperbincangkan. Sehat atau tidak? Amankah? Berapa cangkir sehari? Simak empat faktanya berikut ini, seperti dikutip dari laman WebMD dan beberapa jurnal penelitian.



1. Bisakah saya kecanduan kopi?

Tidak. Sekarang, jika Anda minum kafein selama bertahun-tahun dan suatu hari tiba-tiba beralih ke kopi tanpa kafein, kepala akan terasa sakit. Namun kondisi itu hanya sementara. Selain itu, kebanyakan ahli tidak menganggap kecanduan kafein sebagai masalah besar.



2. Apakah kopi tanpa kafein berarti tidak mengandung kafein?

Tidak juga. Secangkir kopi biasa mengandung sekitar 130 miligram kafein. Secangkir kopi tanpa kafein mengandung sekitar lima miligram. Itu kira-kira sama dengan secangkir cokelat panas atau setengah batang cokelat.



3. Haruskah saya mengurangi kopi?

Terkadang. Jika Anda menderita osteoporosis, jaga asupan kompi sampai tiga cangkir sehari. Selain itu, kurangi kafein jika Anda menderita insomnia. Disebutkan juga bahwa kafein bisa menghilangkan sakit kepala, tapi konsumsi kafein dalam jumlah besar akan lebih berisiko terkena migrain.



4. Apakah minum kopi setiap hari aman?

Menurut penelitian para ahli dari University of Shouthern California, orang yang yang mengkonsumsi satu cangkir kopi setiap hari risiko meninggalnya lebih rendah 12 persen dibanding yang sama sekali tidak minum kopi. Data ini bahkan lebih kuat pada orang-orang yang minum tiga cangkir per hari karena risikonya berkurang hingga 18 persen. Demikian hasil penelitian yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine edisi 11 Juli 2017.



Peminum kopi tampaknya lebih terlindungi dari penyakit serius, seperti diabetes, Alzheimer, parkinson, penyakit hati, dan asam urat.