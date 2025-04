Heboh Lepas Hijab, Begini Dukungan Sang Teman untuk Rina Nose

TEMPO.CO , Jakarta - Rina Nose sempat dikabarkan menjalin asmara dengan pengusaha Faraj Ahmad yang berdarah Arab. Kedekatan keduanya kerap diunggah oleh akun-akun gosip di Instagram. Melalui akun Instagramnya @zackraj, Faraj Ahmad mengunggah foto dan kalimat dukungan untuk Rina Nose. Bisa jadi dukungan tersebut diberikan Faraj Ahmad untuk menguatkan Rina Nose yang sempat jadi sorotan karena keputusannya tak lagi memakai hijab. "Ada seorang wanita menakjubkan yang saya kenal, namanya Nurina Permata Putri. Saya belajar darinya untuk memiliki hidup yang penuh kepedulian dan mempunyai hati yang selalu berusaha untuk memberi. Tidak banyak wanita yang mempunyai kekuatan seperti Rina, hidupnya sangatlah luar biasa," tulis Faraj Ahmad di unggahannya pada Senin 13 November 2017. Baca juga: Minat Jadi PNS Bergaji Internasional? Ada Lowongan di Beijing Setelah 58 Tahun, Akhirnya Barbie Pakai Jilbab Dokter Letty Ditembak, Ayu Laksmi: The Real Horor Selain itu, Faraj Ahmad menceritakan hal yang membuatnya tersentuh dengan sosok Rina Nose. Dirinya juga menuliskan pesan untuk Rina Nose tetap menjadi dirinya sendiri. "Aku sangat bersyukur mengenalnya sebagai teman, dia menghormati semua yang hidup. Ketika kami berjalan bersama di jalanan New York, saya melihat dia menyentuh seekor anjing yang sangat kotor, dia menggunakan momen itu untuk menunjukkan cinta dan kepeduliannya terhadap anjing itu, yang menurut saya sangat menyentuh dan mengingatkan saya alasan ingin berteman dengannya, menjadi muridnya dan juga menjadi teman berpetualang. Aku ingin mengatakan kepadanya,'Tetaplah menjadi dirimu sendiri, selalu ikuti hatimu dan teruslah bermimpi'," tandas Faraj Ahmad.

Di unggahan tersebut, Rina Nose meninggalkan komentar ucapan terima kasih kepada Faraj Ahmad. "Thanks for everything," tulis Rina Nose. Komentar ini dibalas oleh Faraj Ahmad, "See you soon caprigirl.....TERPAL".