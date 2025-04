Hindari 11 Kebiasaan Ini di Medsos Jika Tak Mau Dibenci Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang punya cerita tentang bertemu teman yang awalnya terkesan menyebalkan, tapi ternyata sifat aslinya menyenangkan. Di Media Sosial, Anda hanya punya sekian detik untuk membuat orang nyaman dan ingin berteman. Kesalahan dalam mengunggah sesuatu di media sosial, bisa jadi membuat Anda dibenci banyak orang.



Berikut ini adalah 11 perilaku yang bisa membuat Anda tidak disukai orang, baik di dunia maya maupun dunia nyata.



1. Terlalu banyak berbagi foto di Facebook

Jika Anda adalah tipe orang yang mengunggah segala foto yang terjadi dalam kehidupan di Facebook, mulai dari bulan madu, kelulusan sepupu hingga foto peliharaan sekaligus dalam sehari, hentikan. Studi pada 2013 menemukan bahwa mengunggah terlalu banyak foto di Facebook bisa mengganggu hubungan dengan teman di dunia nyata.



“Karena orang di luar teman dekat dan saudara tidak merasa terhubung dengan mereka yang selalu berbagi foto tentang kehidupannya,” kata David Houghton dari Birmingham Business School dalam rilis seperti dilansir Independent.



Secara spesifik, teman-temanmu tidak suka saat Anda mengunggah terlalu banyak foto keluarga, begitu pun sebaliknya.



Ben Marder dari Universitas Edinburgh yang juga ikut meneliti studi itu memperingatkan agar Anda memilih-milih foto apa saja yang akan diunggah. “Meski berbagi foto juga bisa mendekatkan hubungan, yang terjadi bisa juga sebaliknya.”



2. Terlalu banyak atau terlalu sedikit teman di Facebook

Dalam studi 2008, peneliti Michigan State University menemukan bahwa jumlah teman yang cukup aman agar profil Facebook Anda disukai adalah 300 teman.



Orang cenderung tidak suka pada profil Facebook yang hanya punya sekitar 100 teman, begitu pula lebih dari 300 orang. Mengapa?



“Individu yang punya terlalu banyak teman terkesan terlalu fokus di Facebook.”



3. Berbagi hal yang sangat pribadi sejak awal

Pada umumnya, orang bisa makin akrab setelah berbagi rahasia. Namun, psikolog mengatakan berbagi hal yang sangat pribadi sejak awal hubungan — misalnya membocorkan bahwa kakak Anda berselingkuh— bisa membuat Anda tidak disukai.



Kuncinya adalah berbagi hal yang sepantasnya, seperti hobi atau kenangan masa kecil yang membuat Anda terkesan sebagai orang yang hangat.



4. Selalu bertanya, tak pernah bicarakan diri sendiri

Orang cenderung tidak suka bila Anda tidak balas bercerita tentang diri sendiri ketika mereka mengungkapkan hal pribadi tentang diri mereka.



Meski orang yang pemalu bisa jadi memilih mendengarkan ketimbang bercerita tentang diri sendiri, pilihan itu bukan strategi bagus untuk mendekatkan diri dengan orang lain. Kedua belah pihak yang berinteraksi harus saling bercerita agar bisa lebih dekat.



5. Mengunggah foto profil close up

Bila foto profil Anda memperlihatkan close up wajah, coba untuk menggantinya. Riset dari California Institute of Technology mengatakan foto wajah yang diambil dari jarak 45 cm dianggap kurang menarik, kompeten dan bisa dipercaya ketimbang foto yang diambil dari jarak 135 cm.



6. Menyembunyikan emosi

Memperlihatkan emosi dan perasaan lebih baik ketimbang menyembunyikannya, berdasar riset dari Universitas Oregon.



7. Bersikap terlalu baik

Bersikap baik tentu membuat Anda makin disukai, tapi sains menunjukkan hal sebaliknya. Dalam sebuah eksperimen, berada dalam tim yang berisi orang-orang bersikap terlalu baik justru membuat orang terlihat buruk, ada juga yang curiga ada udang di balik batu.



8. Rendah hati tapi pamer

Sebagian orang bisa menyelubungi pamer diri dengan gaya rendah hati alias “humblebragging”.

Dalam sebuah studi, mahasiswa diminta menulis jawaban bila ditanya mengenai kelemahan mereka saat wawancara kerja. Lebih dari tiga perempat menjawab dengan gaya itu, biasanya mereka mengaku perfeksionis atau bekerja terlalu keras.



Berdasarkan riset, mereka yang jujur atas kelemahannya punya peluang lebih besar diterima kerja. Biasanya mereka menulis “saya tidak rapi” dan “kadang saya berlebihan menanggapi situasi.”



Alternatif lain bila harus mengungkapkan kelemahan saat diwawancara kerja adalah berbicara soal hal yang tak berhubungan dengan posisi yang Anda incar. Misalnya, takut berbicara di depan publik bila Anda melamar kerja sebagai penulis.



9. Terlalu gugup

Jangan biarkan Anda terlihat gugup di depan orang lain. Semakin percaya diri, semakin besar kecenderungan Anda disukai orang lain.



10. Tidak tersenyum

Sebuah eksperimen meminta orang-orang menilai foto seorang perempuan dalam keadaan tersenyum dan tidak tersenyum. Sebagian besar partisipan menyukai foto yang sedang tersenyum.



Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa tersenyum saat pertama kali bertemu seseorang bisa membuat mereka akan mengingat Anda pada kemudian hari.



11. Bersikap seakan tidak menyukai seseorang

Psikolog mengungkapkan ada fenomena di mana kita cenderung menyukai seseorang yang kita pikir memang menyukai kita. Bersikap baliklah pada orang yang mungkin tidak terlalu Anda sukai, mungkin mereka akan bersikap baik pada Anda.



ANTARA