Hindari Lima Makanan Ini Sebelum Bercinta

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum pergi berkencan, semua orang pasti ingin memiliki napas yang segar. Tidak jarang dari mereka menyempatkan beberapa detik untuk mengunyah permen karet kemudian membuangnya. tujuannya, agar bau mulut meninggalkan kesan segar khas daun mint.

Hati-hati, kegiatan itu bisa menyebabkan perut kembung. Kenapa? Kegiatan mengunyah tanpa menelan sama saja dengan menelan udara hingga perut kembung. Itulah yang terjadi saat Anda mengunyah permen karet. Pada saat mulut mengunyah permen karet, perut bereaksi akan ada makanan yang datang sehingga melepaskan enzim untuk mencerna. Alih-alih makanan, yang datang justru angin. Enzim yang sudah dirilis tidak dapat ditarik kembali, sehingga menyebabkan perut kembung.

Tidak hanya itu. Peppermint juga diketahui dapat menekan testosteron yang berujung pada menurunnya libido.

Jadi, jika anda berencana menghabiskan semalam suntuk dengan bercinta, permen karet bukan pilihan ideal, begitu pula dengan lima jenis makanan di bawah ini.



Alkohol

Menyesap alkohol sebelum bercinta memang terdengar seksi. Namun tahukah Anda terlalu banyak mengonsumsi alkohol membuat tubuh merasa cepat lelah. Terutama pada laki-laki, mengonsumsi alkohol sebelum bercinta sangat tidak disarankan.



Daging

Mengonsumsi daging merah yang kaya akan protein memang memberi banyak energi, namun butuh waktu lama bagi tubuh untuk mencerna daging tersebut hingga menghasilkan energi. Saat tubuh bekerja mencerna daging tersebut untuk menghasilkan banyak energi, di sisi lain tubuh juga sibuk melakukan beragam posisi yang sama-sama membutuhkan banyak tenaga. Anda mungkin akan merasa lelah sebelum mencapai klimaks.



Brokoli

Brokoli mengandung banyak sekali anti oksidan, namun jika dikonsumsi secara berlebihan dapat merangsang tubuh mengeluarkan lebih banyak angin. Kandungan gula pada brokoli dapat meningkatkan gas di dalam usus sehingga menjadikannya susah dicerna. Siapa yang ingin menahan buang angin sepanjang bercinta?

Keju

Olahan susu dalam bentuk apapun diketahui dapat membunuh libido. Jika ingin malam Anda berlangsung lebih lama, hindari keju saat makan malam.



Liquorice

Atau yang juga dikenal dengan nama akar manis biasanya disajikan dalam bentuk permen yang menggemaskan dan berhasil membuat banyak orang tertarik untuk mencicipinya. Namun, sebuah studi yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine mengemukakan bahwa kandungan akar manis dapat memengaruhi libido, baik pada laki-laki maupun perempuan.



THE SUN | ESKANISA RAMADIANI