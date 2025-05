Hindarkan Kucing dari Makanan Manusia

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak yang masih mengira kucing dapat diberi makanan manusia padahal pendapat itu keliru.



"Kucing sebenarnya dekat dengan alam liar jadi harus diberi makan seperti itu, artinya daging, bukan makanan manusia," kata Jason Galaxy, pembawa acara "My Cat from Hell" yang juga pakar perilaku kucing saat bertemu wartawan di Jakarta, Sabtu.



Menurut dia, tidak mungkin kucing makan makanan manusia bila sebelumnya tidak diberikan oleh orang yang merawatnya.



Padahal, lanjut dia, bila mengikuti naluri kucing, ia biasanya berburu mangsa sebelum akhirnya memakannya.



Dengan cara seperti itu, umumnya kucing mengonsumsi makanan yang bersifat basah.



Ketika menjawab pertanyaan apakah kucing sebaiknya minum, ia menjawab kucing yang hidup secara bebas di alam umumnya mendapat asupan cairan dari makanannya sebanyak 75 persen.



Jackson Galaxy membawakan acara "My Cat from Hell, serial televisi yang menampilkan bagaimana Galaxy mengatasi problem yang dihadapi pemilik kucing mengenai perilaku peliharaan mereka.



ANTARA