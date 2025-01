HMPV Sudah Ada di Indonesia, Pemerintah Diminta Terus Amati Penyebarannya

Sebelumnya, WHO akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi tentang peningkatan kasus yang ramai dibicarakan di banyak negara. Memang pernyataan resmi ini tidak spesifik tentang China, dan juga tidak spesifik tentang HMPV, karena yang WHO keluarkan dalam bentuk “Disease Outbreak News (DONs)” judulnya adalah Trends of acute respiratory infection, including human metapneumovirus, in the Northern Hemisphere.