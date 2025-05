TEMPO.CO, Jakarta -Maraknya platform uber di Indonesia mendorong Zen Rooms, salah satu platform jaringan booking hotel resmi berdiri di Indonesia. Disebut-sebut sebagai kelas marketplace generasi ketiga, Zen Rooms menawarkan kamar-kamar bergaya hotel dengan bujet terjangkau.



"Hotel yang tergabung dalam Zen Rooms merupakan hotel-hotel independen atau guest house," ujar Nathan Sumenov, Head of Business Development untuk wilayah Asia Tenggara, Kamis, 3 Desember 2015.



Dia bahkan melanjutkan, konsumen juga kemungkinan akan menemukan kamar-kamar kos.



Pada platform ini, semua kamar difasilitasi dengan enam fasilitas utama, yakni ruangan yang bersih dan kasur yang nyaman, Wi-Fi gratis, shower pribadi, televisi layar datar, dan pendingin ruangan.



"Setiap kamar mungkin memiliki desain berbeda dengan warna cat yang berbeda, meja yang berbeda, atau lantai yang berbeda. Namun setiap kamar dipastikan memiliki keenam fasilitas tersebut," tutur Nathan. Dengan kata lain, ia menerangkan sistem ini mempermudah para pelancong menemukan hotel murah dengan fasilitas hotel berbintang.



Menurut Kiren Tanna, Co-Founder dan Global Managing Director, dikutip dari siaran rilis yang diterima Tempo, ada lebih dari 16 ribu hotel bujet independen di Indonesia, tapi kadang seseorang membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan yang terbaik, misalnya dengan membaca ratusan testimoni untuk memastikan kualitas hotel.



Platform yang dapat diakses Zenrooms.com ini melalui masa uji coba selama satu bulan di Indonesia, sebelum akhirnya memperluas jaringan hotel ke 200 lokasi dengan 1.000 kamar di Indonesia, Singapura, dan Thailand.



Menawarkan harga kamar mulai dari Rp 123.000 per malamnya, kamar-kamar bisa dipesan melalui situs resmi atau dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp.



Tak hanya sedang mengembangkan aplikasi melalui sistem Android dan iOS, platform ini juga akan mengembangkan inovasi lainnya, seperti fitur check in cepat, room service melalui sistem chat, dan pemesanan transportasi atau makanan.



DINI TEJA