Ibas Yudhoyono Dapat Pelukan Hangat dari Abangnya

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ibu Negara, Ani Yudhoyono menyambut kelahiran cucu ketiganya, atau anak kedua dari pasangan Ibas Yudhoyono dan Aliya Rajasa dengan bahagia. Ia mengunggah foto di akun media sosial miliknya.



Pada Kamis, 1 Oktober 2015 melalui akun @aniyudhoyono menulis, ""Selamat ya dik, aku ikut bahagia atas kelahiran putra kedua." Congratulations brother, I am very happy for the birth of your second son." #brotherhood #brothers #family #sons #son.

Dalam foto tersebut tampak Ibas yang mengenakan kemeja putih dibalut rompi biru mendapat pelukan hangat dari sang abang, Agus Yudhoyono yang mengenakan kemeja garis-garis warna biru. Ekspresi keduanya saling berpelukan hangat.



Pada foto yang diunggah Ani Yudhoyono langsung mendapat komentar dari para Netizen.



"Akrab bngt...., klrg penuh cinta, ada ibu diantara abang adik yang akrab dan kompak ini," tulis akun @budanuzul2015.



Baca juga:

Kasus Bambang Widjojanto, Jokowi Pertimbangkan Terbitkan SP3

Duh, Mayat Bocah Perempuan 9 Tahun dalam Kardus di Kalideres



Lalu ada komentar lain, "Slmt bwt bpk dan ibu anie skeluarga,,ats kelahiran ank dri bung ibas beserta istri,,smg mnjadi ank yg sholeh berbakti kpd org tua,berguna bgi bangsa dan synk kpd kluarga..amin, kata akun @gitarku.



Sementara akun @edhsiaoMas menulis, "Ayo Agus Yudhoyono jangan sampai kalah dengan Ibas. Kapan nambah anak lgii yaaaa..."



Adapun akun @mitromulyo menulis, "Kakak adik yang mesra yaaaaa kok kaku banget seperti acara resmi saja siiiiiiiap dan yang luweeeeees dong sbg kakak adik krn bahasa tubuh tampak........"



HADRIANI P.