TEMPO.CO, Jakarta - Situs The Ramen rater membuat daftar peringkat 10 besar mi instan yang dinilai paling lezat. Penggemar berat mi instan bernama Hans Lienesch merupakan otak di balik situs tersebut. The Ramen Rater merupakan situs yang khusus mengulas berbagai mi instan dari seluruh penjuru dunia.



Sejak 2002 lalu, Lienesch telah meninjau lebih dari 1.100 varian mi instan. Lienesch hanya mengandalkan lidahnya saat mencicipi ribuan varian mi instan. “Sebelum saya menambahkan apapun, saya mencicipi kuah dan tekstur mi nya.” ujar Lienesch.



Lantas, mi instan dari negara mana saja yang dinyatakan sebagai mi instan paling enak di seluruh dunia?



Berdasarkan 670 varian mi instan yang berasal dari seluruh dunia, berikut daftar 10 mi instan terlezat versi The Ramen Rater, di mulai dari peringkat terbawah:



10. Singapura: Koka Instant Non-Fried Noodles, Spicy Black Pepper Flavor









Koka, mi instan asal Singapura ini merupakan mi rendah lemak. Meski rendah lemak, cita rasa yang dihasilkan masih terhitung lezat, sebab Koka dilengkapi dengan bumbu dan sayuran yang dikeringkan. Pedas ladanya membuat ketagihan. Menurut Lienesch, satu bungkus koka akan lebih lezat disajikan dengan satu butir telur rebus atau goreng.



9. Hong Kong: Doll Instant Noodle, Artificial Chicken Flavor

Dari sekian banyak mi instan kuah ayam yang dinilai membosankan, Doll Instant Noodle berhasil masuk ke dalam daftar mi instan terlezat di seluruh dunia. Sebab, kaldunya yang lezat membuat mi instan asal Hong Kong satu ini sangat ideal untuk disantap saat musim hujan. Lienesch merekomendasikan untuk menambahkan telur yang direbus selama 45 detik saja. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kuah kaldu kental yang terasa sempurna.



8. Jepang: Sapporo Ichiban Shio Ramen Noodles





Kemasan kecil Sapporo Ichiban Shio Ramen Noodles dilengkapi dengan biji wijen. Itu sebabnya, Shio Ramen banyak disukai terutama oleh orang tua. Rasa kuahnya yang sangat tradisional berhasil membuat para orang tua bernostalgia. Untuk menambah kelezatan satu mangkuk Shio Ramen, Anda dapat menambahkan irisan ayam panggang, daun bawang dan telur rebus.



7. Korea: Nong Shim Shin Ramyun Black Premium Noodle Soup





20 tahun setelah memperkenalkan produk andalannya, Shin Ramyun, kali ini Nong Shim mendobrak pasar mi instan dengan varian baru yakni Shin Ramyun Black. Ukuran mi nya sendiri cukup besar. Di dalam bungkusnya juga terdapat potongan daging beku, cabai bubuk, bawang dan bumbu untuk sup nya. Menurut EatYourKimchi.com, Shin Ramyun Black paling pas disantap dengan tambahan telur, sawi dan beberapa lembar keju.



6. Jepang: Myojo Hyoubanya No Chukasoba

Mi instan tradisional dari Jepang lainnya memiliki tekstur yang lebih kenyal dibanding mi instan lain. Bumbu untuk sup (kuah) nya sendiri cenderung memiliki aroma dan rasa seafood. Sehingga sangat pas disajikan dengan potongan daging ayam, telur rebus dan tentunya sedikit lada.



5. Indonesia: Mie Sedaap Instant Kari Spesial Bumbu Kari Kental





Gemar menyantap makanan pedas? Atau kari? Indonesia patut berbangga karena produk mi instan satu ini. Mie Sedaap Instant Kari menawarkan sajian mi instan dengan cita rasa kari pedas. Meski kuahnya lebih berminyak dibanding 4 mi instan sebelumnya, Mie Sedaap sangat kaya rasa. Pedas manisnya pas, apalagi jika ditambah dengan telur goreng.



4. Jepang: Sapporo Ichiban Japanese Style Noodles Chow Mein





Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengolah mi instan satu ini. Bahkan menggunakan sedikit air saja, mi nya matang sempurna. Bagi Anda yang gemar menyantap mi dengan paduan rasa manis dan asin, Chow Mein dari Jepang yang dilengkapi dengan taburan rumput laut ini merupakan pilihan yang sangat ideal. Untuk meningkatkan rasanya, Anda dapat menambahkan potongan daging dan bawang goreng.



3. Jepang: Nissin Yakisoba with Mayonnaise / Mustard Packet





Yakisoba merupakan camilan yang sangat populer di Jepang. Tambahan mayones menjadikan mi instan asal Jepang ini terasa sangat lezat. Jika berselera, Anda dapat menambahkan sayuran, namun tetap nikmat jika disajikan dalam bentuk apa adanya.



2. Indonesia: Indomie Mi Goreng Rasa Ayam Panggang, BBQ Chicken Flavor





Mi instan kedua yang ukurannya besar (jumbo) setelah Shin Ramyun Black. Mi Goreng Rasa Ayam Panggang dilengkapi dengan 5 bungkus bumbu, termasuk minyak, saus sambal dan kecap. Mi Goreng Rasa Ayam Panggang juga dilengkapi dengan sayuran beku. Telur goreng dan acar menjadikan mi instan asal Indonesia ini terasa jauh lebih nikmat dan mengenyangkan.



1. Indonesia: Indomie Special Fried Curly Noodles





Meski sama-sama dilengkapi dengan 5 bungkus bumbu, tekstur Indomie Special Fried Curly Noodles sangat unik. Tidak terlalu keriting namun tidak terlalu rata seperti kebanyakan mi instan. Saus sambal dan kecap serta bumbu pelengkapnya berpadu dan menjadikan mi instan ini sebagai mi instan paling enak di dunia.



“Benar-benar mi instan paling enak yang pernah aku rasakan. Aku menyukainya. Bentuk mi nya, bumbunya sangat kaya rasa. Ada rasa manis dan pedas. Beberapa irisan daging kalkun, telur goreng, acara jahe, bawang goreng dan Sriracha menjadikan mi instan ini sempurna.” jelas Lienesch.





SERIOUS EATS, THE RAMEN RATER | ESKANISA RAMADIANI