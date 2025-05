TEMPO.CO , Jakarta:Selebriti selalu punya ciri khas. Pakaian mereka, gaya rambut, bahkan sepatu mereka selalu menjadi tren. Mereka juga senang mengenakan berbagai jam tangan mewah dengan harga fantastis.



Dilansir The Richest, Senin 7 September 2015 berikut tujuh selebriti dunia yang kerap bergaya dengan jam tangan termewah.



1. Seal

Pemilik lagu Kiss From A Rose ini memiliki koleksi jam dengan harga fantastis yaitu jam Richard Mille yang dipatok seharga US$ 475, 000 atau setara Rp 6.755 miliar.



2. Sofia Vergara

Belum lama ini Vergara terlihat di dalam sebuah cafe dengan mengenakan jam tangan Rolex Daytona. Jam yang berbingkai emas ini dipatok dengan harga US$ 37,450 atau setara Rp 529 juta.



3. Rihanna

Pelantun Take A Bow ini pernah tertangkap kamera paparazi, terlihat Riri mengenakan jam tangan emas 18 karat koleksi Piaget. Harga jam tangan ini sekitar US$ 30,000 atau senilai Rp 423 juta.



4. Ashley Tisdale

Ashley Tisdale telah dikenal karena perannya dalam berbagai acara Disney dan film. Popularitasnya melejit ketika ia menjadi bagian dari trilogi High School Musical. Dia sangat berbakat, memiliki suara yang merdu, dan bakat akting yang luar biasa.

Dia juga mengoleksi jam emas rolex. Jam tangan ini dipatok dengan harga US$ 7,188 atau setara Rp 101 juta.



5. Daniel Craig

Aktor yang juga membintangi James Bond ini begitu tergila-gila pada jam tangan Rolex. Ia memiliki tujuh jam tangan Rolex. Belakangan ia terlihat kerap menggunakan jam yang bernilai US$ 6,495 atau setara dengan Rp 92 juta.



6. Pierce Brosnan

Aktor James Bond ini selalu terlihat memakai jam tangan mahal dalam film. Tapi bukan hanya dalam film, dalam kesehariannya, aktor berbakat ini memang menyukai jam tangan mewah koleksi Omega Seamaster. Harga termurah dari jam ini ialah US$ 5,475 atau setara Rp 77 juta.



7. Leonardo Dicaprio

Bukan hanya karena aktingnya, aktor ini juga dikenal karena penampilannya. Aktor The Wolf of Wall Street tersebut juga memiliki beberapa koleksi jam tangan mahal. Leo kerap menggunakan jam dari koleksi TAG Heuer Calibre CARRERA. Harga termurah dari jam ini berkisar US$ 4,500 atau setara Rp 63 juta.



RINA ATMASARI