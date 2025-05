Ini Alasan Pria Pilih Mobil Dibanding Pacar

BISNIS.COM , Jakarta: Carmudi, situs jual beli kendaraan secara online, mencari tahu kenapa pria bersedia meninggalkan pacarnya pada hari Valentine.



Adapun di antara alasannya adalah mobil lebih mudah diurus dibanding mengurus pacar, apalagi mobil itu tidak bisa berbicara dan cerewet.



Menurut hasil penelusuran Carmudi, yang disampaikan dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Sabtu, 14 Februari 2015, cukup mencengangkan. Di Bangladesh mencapai 40 orang dari 100 pria yang ditanya menyatakan akan meninggalkan pacar saat Hari Valentine demi untuk mobil BMW 3-Series seharga US$ 33.900.



Selanjutnya, di Filipina sebanyak 38 dari 100 pria dapat melakukan hal yang sama dan hanya 5 persen pria di Sri Lanka yang rela meninggalkan pacarnya demi sebuah BMW 3-series pada Hari Kasih Sayang. Alasan mereka rela meninggalkan kekasih saat Hari Valentine karena mobil BMW dapat menjadi simbol status sosial yang dapat menarik banyak perhatian wanita yang lain.



Demi mobil Honda CR-V seharga US$ 24.325, seseorang rela meninggalkan pacar saat hari Valentine di Tanzania mencapai 37 orang dari 100 pria yang ditanya serta 25 dari 100 pria di Ghana dan Myanmar. Sedangkan di Senegal, Honda CR-V tidak menggoda kebanyakan pria karena hanya 7 persen yang bersedia meninggalkan pacarnya saat Hari Valentine.



Alasan mereka rela meninggalkan kekasih demi Honda CR-V karena mencari pacar baru lebih mudah dari mencari mobil baru dan mengurusnya lebih mudah dari mengurus pacar. Selain itu, tampilan mewah Honda CR-V, servis yang relatif murah, dan jauh lebih menyenangkan untuk dimiliki dibandingkan dengan seorang pacar.



Bagaimana di Indonesia? Sebanyak 27 orang dari 100 pria di Indonesia rela meninggalkan pacaranya saat Hari Valentine demi sebuah mobil Toyota Corolla seharga US$ 17.725.



Di Tanzania, sebanyak 26 persen pria dengan senang hati memilih Toyota Corolla dan meninggalkan pacarnya saat Hari Valentine dan hanya 2 persen dari pria yang ditanya di Pakistan siap meninggalkan pacar demi mobil tersebut. Alasan pria rela meninggalkan pacar karena mobil Toyota Corolla efisien dan dapat diandalkan, serta lebih mudah untuk diurus dibandingkan dengan pacar, dan lebih murah untuk dimiliki dari pada pacar.



Demi mobil Ferrari LaFerrari seharga US$ 1.35 juta pada pria rela meninggalkan pacar saat Valentine, di Timur Tengah mencapai 65 orang dari 100 peria yang disurvei, 62 orang dari 100 pria di Filipina.



Masih di Tanzania, hanya 8 persen dari pria di Tanzania yang mau meninggalkan pacar mereka untuk sebuah mobil Ferrari LaFerrari. Alasanmereka di antaranya karena dengan memiliki Ferrari bisa mendapatkan banyak wanita. Apalagi mobil tersebut sangat indah dan tidak akan cerewet.



