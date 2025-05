TEMPO.CO, Jakarta - Beda biro jodoh, beda pula cara mencomblangkan anggotanya. Ada yang gratisan, ada pula yang mesti membayar hingga puluhan juta sebagai biaya keanggotaan.



Menurut Chief Executive Officer Setipe.com Razi Thalib, seperti dikutip dari Koran Tempo pada 4 Oktober 2015, saat ini ada 450 ribu kaum jomblo yang menjadi member Setipe. Meski gratisan, Razi tak sembarangan mencarikan jodoh untuk setiap anggotanya. Ia memakai penggabungan psikologi dan algoritma bahasa pemrograman untuk mencari kecocokan pasangan.



Sistem yang dikembangkan membuat tak semua anggota bebas memilih calon pasangan yang disukai. "Hanya mereka dengan persentase kecocokan tinggi yang akan dihubungkan," kata Razi. Pencocokan dilakukan menggunakan data diri, preferensi pasangan, dan analisis kepribadian.



Mirip tes psikologi, kepribadian seseorang akan diketahui dari jawaban seratus lebih pertanyaan. Dengan sendirinya, sistem ini menyaring mereka yang serius membina hubungan. "Mana ada orang iseng mau jawab pertanyaan begitu banyak?" ujar Razi.



Di biro jodoh berbayar, seperti Heart Inc yang memasang tarif Rp 35 juta per tahun, klien akan diwawancarai dulu oleh mak comblang selama sekitar satu jam. Setelah mengerti apa yang diinginkan klien, mak comblang akan menentukan tanggal yang cocok untuk pertemuan perdana. "Pada kencan pertama, mereka harus pergi dengan hati terbuka," tutur pendiri Heart Inc, Zola Yoana. (Lihat video Begini Cara Kerja Aplikasi Jodoh Gather Karya Arek Surabaya)



Jika klien tak sreg dengan calon pasangan, misalkan terlalu cerewet, ia akan mengirim seseorang yang lebih pendiam. Sebaliknya, jika klien terlalu malu dan pendiam, ia akan mengirim orang yang lebih talkative.



Untuk program enam bulan, Zola memasang tarif sekitar Rp 21 juta dan klien akan dicomblangkan dengan lima calon pasangan. Untuk program setahun dengan biaya sekitar Rp 35 juta, calon pasangan yang akan dikenalkan tak terbatas.



Heart Inc juga menyediakan layanan matchmaking sevice, dating coach, serta overseas dating. Yang terakhir disebutkan membuat klien dapat memilih calon pasangan dari Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan Yunani.



Cara yang ditempuh Biro Jodoh Yasco, yang sudah 41 tahun beroperasi, berbeda lagi. Pengurus Yasco rutin mengadakan pertemuan antar-anggota, yang dapat dihadiri sekitar 80 anggota, untuk menjodohkan anggotanya. Cara lain yang tak berubah adalah mengiklankan anggota di surat kabar harian.



HERU TRIYONO | DWI WIYANA | DINI PRAMITA