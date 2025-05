TEMPO.CO, Jakarta - Path, aplikasi jejaring sosial, mengumumkan jajaran tren terkini di seluruh dunia. Berdasarkan data dari pengguna Path di seluruh dunia sejak Januari hingga November 2015, beberapa tren telah terlihat dan hasilnya diumumkan untuk pertama kalinya tahun ini oleh Path.



Saat ini Path telah menjadi jurnal harian yang selalu menyertai para pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Tak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna Path terbesar. Sebagai bentuk penghargaan terhadap para pengguna di Indonesia, Path merilis beberapa tren terkini dari beberapa kota besar di Indonesia, seperti restoran favorit di Jakarta, tempat kuliner favorit di Bali, lagu Indonesia terkini, dan lokasi seru yang paling banyak difoto.



Sepanjang tahun ini, Path telah berkembang menjadi sebuah platform gaya hidup mobile yang kaya dengan beragam fitur yang memberikan dampak positif bagi pengguna dalam keseharian mereka. Dan bukan rahasia lagi bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pengguna dengan porsi terbesar di Path.



“Dengan basis pengguna yang kuat, seiring dengan waktu, Path telah menjadi platform yang telah dipercaya di Indonesia. Tren yang terjadi di Path mencerminkan tren serupa yang terjadi di Indonesia,” ujar Alex Kim, Head of Path Indonesia.



Bagi pengguna Path, Union dan Social House adalah satu di antara restoran paling hit di Jakarta. Sedangkan Skye dan Beer Garden menduduki puncak daftar tempat nongkrong terkini di Jakarta untuk menghabiskan malam. Dan jika Anda berkunjung ke Bali, beberapa restoran menjadi tempat kuliner yang wajib dikunjungi menurut pengguna Path, di antaranya Potato Head Beach Club dan Gusto Gelato & Caffe.



Sementara itu, jika Anda mengunjungi tempat di luar Jakarta dan Bali, Lemongrass di Bogor dan Roaster & Bear di Yogyakarta merupakan salah satu tempat nongkrong paling hit sepanjang 2015. Terakhir, dari tren Path sepanjang 2015, Isyana Sarasvati menduduki puncak tangga lagu di Indonesia dengan lagu Tetap dalam Jiwa dan Keep Being You.



SWA.CO.ID