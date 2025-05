TEMPO.CO, London - Dalam urusan memberikan nama untuk bayi-bayi mereka, beberapa orang tua biasanya memiliki ide-ide yang liar dan cenderung konyol.



Namun, di beberapa negara tertentu, orang tua tak bisa seenaknya memilih nama untuk anak-anak mereka. Berikut ini 12 nama yang dilarang dipakai di sejumlah negara di dunia.



1. Facebook



Di negara bagian Sonora di Meksiko ada tren para orang tua memberikan nama-nama konyol untuk anak-anak mereka. Karena itu, pihak berwenang di sana melarang penggunaan sejumlah nama yang dinilai melecehkan, merendahkan, diskriminatif, atau tak bermakna. Salah satunya Facebook.



2. Metallica



Sepasang suami-istri di Swedia tak mendapatkan paspor untuk putri mereka yang diberi nama sama dengan grup musik rock favorit mereka, Metallica.



3. Circumcision (Khitan)



Mungkin tak terpikirkan oleh kita akan ada orang tua yang tega memberikan nama seperti itu untuk anak mereka. Yang pasti, pemerintah Meksiko melarangnya.



4. Traffic (Lalu Lintas)



Nama ini juga dilarang dipakai di Meksiko.



5. Tom



Sulit untuk mempercayai ada pihak-pihak yang terganggu oleh nama klasik ini. Namun otoritas di Portugal melarang penggunaan nama tersebut karena dianggap sama dengan panggilan atau julukan. Meski begitu, mereka memperbolehkan penggunaan nama Tomas dalam akta kelahiran.



6. Pieandsauce (Kue Pai dan Saus)



Para pencinta makanan di Australia tak akan bisa memberikan nama ini untuk anak-anak mereka karena pemerintah setempat melarangnya. Sebab, nama itu sesungguhnya terdiri atas kata “pie and sauce”.



7. Burger King



Di Australia juga tak diperbolehkan menggunakan nama perusahaan makanan cepat saji asal Amerika Serikat tersebut untuk anak-anak.



8. Sex Fruit (Buah Seks)



Ini termasuk dalam daftar 77 nama yang dilarang dipakai di Selandia Baru.



9. 4Real (Nyata, Sungguhan)



Seseorang di Selandia Baru ingin memberikan nama ini untuk anak mereka, For Real, tapi otoritas di sana melarangnya.



10. Akuma



Nama ini terdengar bagus di telinga. Namun di Jepang nama ini tak boleh dipakai karena secara harfiah berarti “iblis” dalam bahasa Jepang.



11. The Terminator



Lagi-lagi di Meksiko. Bayi-bayi di Sonoro dilarang memakai nama ini.



12. Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116



Sepasang orang tua asal Swedia memakai nama ini untuk anak mereka sebagai protes atas undang-undang nama bayi yang diberlakukan di negara itu. Nama tersebut diucapkan “Albin”.



THE SUN | A. RIJAL