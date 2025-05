Investasi Kesehatan Keluarga dengan Imunisasi Lengkap

Pekan Imunisasi Dunia, yang diperingati setiap tahun pada 24–30 April, merupakan momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan manfaat imunisasi dalam melindungi diri dari berbagai penyakit, salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif, menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Tema global tahun ini, "Immunization for all is humanly possible," mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memastikan akses imunisasi yang merata di segala usia. Di tingkat nasional, PID 2025 mengangkat tema "Ayo Lengkapi Imunisasi, Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas," menegaskan peran imunisasi dalam membangun generasi masa depan yang sehat.