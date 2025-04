iPhone X , Cincin Berlian, Wisata Karibia? Mana yang Lebih Asyik?

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari terakhir iPhone X yang baru saja rilis menghebohkan internet. Pasalnya satu unit iPhone X bisa dijual mulai dari harga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp13.505.899.



Itu belum termasuk aksesoris yang diperlukan dan asumsi kalau yang dibeli adalah model paling murah.



Sebelum Anda buru-buru memutuskan ikut dalam antrean untuk membeli iPhone X, lihat apa saja yang Anda bisa lakukan dengan uang kurang dari 1.000 dolar AS.



Baca juga: Komikus Si Juki: Apa pun Bisa Jadi Meme



Laman brightside.me membuat daftar barang atau hal-hal apa saja yang bisa dibeli jauh lebih murah dibanding iPhone X:



Pria sedang berada di Gym. huffpost.com

1. gym mini

Dengan uang 582 dolar AS (Rp7.864.864) katanya Anda bisa membuat gym mini di dalam rumah lengkap dengan treadmill, bangku aneka angkat beban, bola keseimbangan, ab wheel (roda pembentuk otot) dan macam-macam bola angkat beban.



2. bermain sepuasnya di Disneyland

Uang 700 dolar AS (Rp9.459.459) Anda bisa membeli tiket dua orang untuk bisa main 10 hari di Disneyland. Itu pun masih sisa 299 dolar AS (Rp4.040.540) untuk makan dan hiburan lain.



Seorang model menunjukkan cincin berlian "The Pink Star" sebelum dilelang, di London, Inggris, 20 Maret 2017. Berlian yang indah ini merupakan berlian Internally Flawless Fancy Vivid Pink terbesar yang pernah diteliti oleh Geological Institute of America (GIA). REUTERS/Toby Melville

3. cincin berlian Tiffany

Anda bisa beli cincin berlian Tiffany seharga 800 dolar AS (Rp10.810.810).



4. anjing corgi

Dengan 800 dolar As Anda juga bisa membeli kawan yang setia: anjing kerdil corgi.



5. 7 hari plesir ke Karibia

Jika Anda punya uang 889 dolar AS (Rp12.013.513) Anda bisa plesir ke Karibia selama 7 hari.



6. 6.552 oreo

Anda bisa beli 6.552 kue oreo seharga 997,36 dolar AS (Rp13.477.837) dengan asumsi harga satu pak kue adalah 5,48 dolar atau Rp74.054 yang isinya 182 keping.



Beragam jenis gelas yang dipajang di "Dumb Starbucks", sebuah toko parodi rantai Starbucks Coffee, di Los Angeles, California (10/2). Kedai kopi baru yang disebut "Dumb Starbucks" dibuka di Los Angeles pada Jumat, membawa kerumunan dan pertanyaan. REUTERS/Jonathan Alcorn

7. 190 gelas Starbucks

Dengan uang 997.50 dolar AS (Rp13.479.729) Anda bisa beli 190 cangkir Starbucks pumpkin spice latte yang sedang jadi tren saat ini. Harga satu cangkirnya adalah 5,25 dolar AS (Rp70.945). Baca: Sandiago Uno Dorong Hotel Syariah, Apa Contoh Pelayanannya?



8. 1.425 ayam KFC

Uang 999 dolar AS atau setara dengan Rp13.499.999 bisa membeli 71 boks isi 20 sayap ayam KFC dan satu boks isi 5 sayap ayam. Itu setara dengan 3 bulan makan ayam.