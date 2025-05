Isi Akhir Pekanmu Dengan Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Akhir pekan segera tiba. Sejumlah acara-acara untuk mengisi waktu libur Anda tersebar di seantero ibu kota. Dari menikmati kuliner spesial Prancis buatan lima koki handal, mengikuti festival komik indonesia, festival dolanan tradisional Indonesia, sampai festival film. Berikut ini agenda lengkap hingga 29 Mei 2016:



The French Connection—Festival Gastronomique Jakarta 2016

Lima koki handal Prancis, Gilles Marx, Chris Salans, Stephanne Bonnat, Jacques Pourcel dan Alain Caron menyajikan hidangan makan malam ala Prancis dalam gala dinner di sejumlah restoran tersohor Jakarta. Ada juga kelas memasak yang dibuka untuk umum di Almond Zucchini Cooking Studio di Jalan Prapanca Jakarta Selatan. Waktu: Rabu-Sabtu, 25-28 Mei 2016. Informasi: http://www.ifi-id.com/printemps/french-connection



Plaza Indonesia Film Festival

Festival film hasil kerja sama dengan PabriKultur dan Cinema XXI ini akan menampilkan pemenang kompetisi film pendek. Selain itu, akan diputar pula lima film festival dunia pilihan. Antara lain;Mia Madre (2015), A Girl Walks Home Alone at Night (2014), I’ll See You In My Dreams (2015), Our Little Sister (2015), dan The Window (2016). Waktu: Rabu-Sabtu, 25-28 Mei 2016. Tempat: Cinema XXI, Plaza Indonesia Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No.28-30, Menteng, Jakarta Pusat.



ComicFest Id

Acara yang digelar oleh Re:ON Comics ini merupakan festival komik yang memfokuskan pada karya komikus lokal. Acara ini akan diramaikan pula oleh tamu dari komikus internasional dan cosplayer internasional. Festival ini merupakan festival komik besar Indonesia pertama yang juga menggelar workshop komikus profesional. Waktu: Jumat-Minggu, 27-28 Mei 2016. Tempat: Smesco Exhibition Hall, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan. HTM: Rp 40 ribu/hari



Festival AYO MAIN! Permainan Tradisional

Festival ini akan menampilkan wahana permainan tradisional yang kini mulai dilupakan. Dari mulai gasing, congklak, gundu, engklek, galasin, dan boy boyan. Festival untuk semua umur ini juga menghadirkan talkshow psikologi anak serta pameran permainan oleh Gudang Dolanan Indonesia. Waktu: Sabtu dan Minggu, 28 - 29 Mei 2016, Pukul 09.00-17.00 WIB. Tempat: Museum Nasional, Jl. Medan Merdeka Barat No.12, Jakarta Pusat. HTM: Rp 55 ribu (>12 tahun), Rp 75 ribu (Informasi: 08111923994 – Kanzi)

AMANDRA | BERBAGAI SUMBER