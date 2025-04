Ivana Trump Membesarkan 3 Anak Donald Trump, Simak Kisahnya!

TEMPO.CO, Jakarta -Ivana Trump sedang menulis memoar berisi “pelajaran hidup” dari membesarkan tiga anak hasil pernikahannya dengan mantan suami Presiden Donald Trump. (Baca: Mau Jam Tangan? Simak Gaya Ayu Ting Ting Promosi Koleksi Barunya)



Berjudul “Raising Trump”, memoar “nonpolitis” itu akan diterbitkan Gallery Books pada 12 September, seperti ditulis Associated Press.



Buku itu akan berisi masa kecil mantan model itu di Cekoslowakia, pelariannya ke Barat dan pernikahannya dengan pebisnis kaya.



“Ketika mantan suaminya jadi presiden AS ke-45, anak-anaknya juga ikut jadi sorotan media, tapi sebenarnya Ivana yang membesarkan mereka dan mengajari mereka apa yang ia percaya jadi pelajaran hidup paling penting: kesetiaan, kejujuran, integritas,” kata Gallery Books dalam pernyataan.



Ivana, istri pertama Donald, bercerai pada 1992 di tengah skandal perselingkuhan dengan Marla Maples yang belakangan jadi istri kedua Trump (mereka memiliki putri Tiffany Trump). (Baca: Ayu Ting Ting Diprotes Komisi Perlindungan Anak, Ini Sebabnya)



Trump kini menikah dengan Ibu Negara Melania Trump, ibu dari Barron (10).



Dalam pernyataan, Ivana memutuskan menulis buku setelah menerima banyak pujian mengenai anak-anaknya yang sudah dewasa, semua bekerja dalam Organisasi Trump dan punya peran penting dalam kampanye sang ayah.



Pebisnis 68 tahun itu mendeskripsikan nilai pengasuhan anak sebagai “Ibu yang tegas dan penuh cinta” yang mengajari anaknya “nilai dari dolar, tidak boleh berbohong, curang atau mencuri” serta “menghormati orang lain”.



Memoar itu juga akan berisi kenangan-kenangan personal dari Ivanka, Eric dan Don Jr, yang merilis pernyataan bahwa mereka “senang” tentang proyek dari “ibu yang luar biasa.”, seperti dilansir US Magazine.



