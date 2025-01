Jadi Anggota Kerajaan, Ini yang Harus Dipelajari Meghan Markle

Calon Duchess of Sussex tersebut juga diharapkan untuk berfokus pada kegiatan amal—sesuatu yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya.

Pangeran Harry, Pangeran William, dan Duchess of Cambridge, Kate Middleton, mendirikan The Royal Foundation pada 2011 yang berfokus untuk mendukung angkatan bersenjata, kegiatan konservasi, dan generasi muda.



