Jalan-jalan ke Bogor? Jangan Lewatkan 3 Acara Penting Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Sebagai salah satu destinasi wisata di selatan Jakarta, Bogor menawarkan sejumlah hal bagi para wisatawan, mulai dari lokasi kuliner hingga berbagai lokasi menawan yang dapat memanjakan mata dan pikiran mereka.



Tak hanya itu, kota penyangga Jakarta ini juga memiliki agenda tahunan yang sayang bila Anda lewatkan. Apa sajakah acara tahunannya, berikut rangkumannya menurut situs Traveloka.



1. Istana Untuk Rakyat



Sejak dibuka perdana pada tahun 2002 silam, ribuan masyarakat Bogor dan sekitarnya tak pernah absen mengunjungi Istana Untuk Rakyat. Istana Untuk Rakyat merupakan salah satu acara tahunan yang digelar oleh Pemerintah Kota Bogor dalam memperingati hari jadi kotanya.



Untuk dapat memasuki istana, masyarakat tak perlu mengeluarkan selembar rupiah pun, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor menyediakan tiket masuk secara gratis.



Dalam agendanya, para pengunjung akan dibawa berkeliling Istana Bogor guna melihat berbagai sudut sejarah serta koleksi-koleksi benda bersejarah yang ada di dalam istana.



Satu hal yang pasti, saat mengikuti kegiatan ini, pengunjung harus mematuhi sederet peraturan yang keluarkan oleh tim protokol Istana Bogor harus dipatuhi. Mulai dari berpakaian kemeja atau batik dan celana bahan.



Selain itu, para pengunjung tidak diperbolehkan membawa tas serta kamera dslr atau digital. Namun, untuk sekedar telepon genggam sebagai alat komunikasi, tim protokol masih memperbolehkan pengunjung membawanya.



2. Cap Go Meh



Sekalipun perayaan Cap Go Meh identik dengan budaya etnis Tionghoa, namun masyarakat umum dapat berbaur menjadi satu untuk menyaksikan acara tahunan ini. Dalam perayaan ini, pengunjung dapat melihat berbagai iring-iringan mulai dari komunitas sepeda ontel, tari jaipong, wayang hihid, komunitas motor gede, drum band, paskibraka, kereta hias hingga kesenian tradisional lainnya.



Selain itu, kegiatan yang paling ditunggu adalah, iring-iringan liong yang dibawa oleh anggota Vihara Dhanagun. Tak hanya liong, pengunjung juga dapat menyaksikan joli, barongsai serta parade 12 mobil hias yang melambangkan shio.



Sudah dipastikan, Jalan sekitar Suryakencana yang menjadi titik pusat arak-arakan hingga Jalan Siliwangi dipenuhi lautan masyarakat.



Oleh karena itu, jika Anda berasal dari luar Bogor, sebaiknya mencari tempat penginapan seperti hotel agar dapat beristirahat seusai menyaksikan perayaan Cap Go Meh.



Mencari hotel di Bogor sendiri susah-susah gampang, karena Anda perlu menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Namun, jika ingin mencari hotel yang harganya terjangkau, sebaiknya Anda mencarinya melalui situs online yang kerap memberikan promo murah dari harga hotel aslinya.



Salah satu pilihan yang bisa Anda lakukan misalnya membeli voucher hotel di Traveloka. Di sana, Anda bisa menemukan harga hotel dengan harga terjangkau ditambah berbagai keuntungan lainnya.



3. Festival Dongdang



Satu lagi acara tahunan di kota hujan, yakni festival Dongdang. Festival yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bogor ini menyuguhkan berbagai macam hasil bumi hingga kerajinan masyarakat setempat.



“Dongdang” sendiri berarti sesuatu yang digendong berupa berbagai macam hasil bumi seperti padi, buah-buahan, sayur mayur, hingga kerajinan masyarakat.



Berbagai hasil bumi yang diarak selama festival nantinya dibagikan secara gratis oleh masyarakat. Masyarakat menyakini, hasil bumi yang diarak itu akan membawa berkah jika dikomsumsi. Tak ayal, banyak masyarakat yang saling berebut untuk mendapatkannya.



ANTARA