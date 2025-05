Jam Tangan Termahal Ini Harganya Rp 26 Miliar

BISNIS.COM, Jakarta -Jam tangan Richard Mille sempat menjadi sorotan media dalam negeri setelah digunakan oleh Panglima TNI Moeldoko karena harganya yang mencapai Rp 1 miliar.



Terbaru, jam tangan yang dikenal sebagai the secret billionaires handshake tersebut, kembali menghadirkan seri terbarunya yakni RM 56-02 Jam tangan dengan full solid sapphire case dan super titanium tersebut dibanderol seharga US$ 2,02 juta atau Rp26, 26 miliar (kurs Rp 13.000 per dolar AS), sekaligus mengukuhkannya sebagai jam tangan termahal.



Hendra Kesuma, CEO dan Presiden Direktur Radatime, menjelaskan yang membuat harga jam tangan tersebut sangat fantastis karena terbuat dari full solid sapphire case yang anti gores. Selain itu, jam tangan ini mempunyai daya tahan 1.800 vickers dan grade 9 mohs scale (1 level di bawah berlian) yang tembus pandang dari segala sisi.



“Anda bisa mengamati sebuah mahakarya dengan kesempurnaan mesin Tourbillon yang tersuspensi di tengah udara dan Super Titanium membuat jam tangan mewah ini hampir tidak ada beban,” ujarnya dalam rilisnya.



Jam tangan tersebut hanya diproduksi 10 buah di dunia. Meski harganya sangat tinggi, jam tangan yang menjadi favorit para miliarder ini telah habis terjual seperti disampaikan Mille dalam sebuah wawancara.



Menurut Hendra, investasi jam tangan original merupakan salah satu prioritas. “Semakin maju sebuah peradaban, apresiasi terhadap jam tangan semakin tinggi, because Your Watch. Your Personality,” ujar lelaki itu.



