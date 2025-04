Jangan Asal Menyeduh Teh, Perhatikan 3 Elemen Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mendapatkan kualitas seduhan teh terbaik, ada tiga elemen penting yang harus diperhatikan. A.N. Gunarto, pemilik Tea Et Al, kafe di Jakarta yang menyuguhkan berbagi kombinasi racikan teh, memberikan sarannya.



Air



Jenis air yang terbaik untuk menyeduh teh adalah soft water atau purified water yang tidak banyak mengandung mineral. Banyak jenis teh yang memiliki aroma dan citarasa ringan. Jadi, menggunakan air dengan kualitas buruk akan merusak citarasa tersebut.



Temperatur



Temperatur sangat krusial untuk mengekstrak kualitas terbaik dari teh. Beberapa jenis teh cenderung lebih rapuh, sehingga temperatur akan sangat memengaruhi rasa, aroma, dan keasaman dari seduhan.





Lama penyeduhan



Pada dasarnya, semakin lama teh diseduh, semakin pekat hasil seduhannya. Terlalu lama menyeduh bisa mengakibatkan rasa pahit dan ketidakseimbangan rasa. Namun, perlu diperhatikan, daya infusi dari setiap jenis teh berbeda-beda.



Selain itu, simpan teh pada temperatur konstan dan kemasan kedap udara. Hindarkan dari cahaya, panas, kelembapan, dan aroma menyengat.



Jika sudah memahami elemen-elemen penting tersebut, berikut adalah cara yang tepat untuk menyeduh teh agar dapat menghasilkan kualitas seduhan terbaik:





--------------------------------------------------------------------------------------------------





Varietas: Temperatur (oC): Lama penyeduhan (menit):





--------------------------------------------------------------------------------------------------





Teh hijau 74-80 1-3





Teh putih 80-85 2-4





Teh oolong 85-90 2-4





Teh hitam 96-98 3-5





Teh puerh 100 (titik didih) 0,5-2





Teh herbal 100 (titik didih) 5-7





--------------------------------------------------------------------------------------------------





Sumber: Tea Et Al



BISNIS.COM