TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Jessica Biel benar-benar menikmati perannya sebagai seorang ibu. Ia membuat sendiri kue untuk ulang tahun pertama putranya, Silas, pada 8 April 2016.



"Hanya kue rasa lemon biasa, tapi di dalamnya ada zucchini," kata Biel kepada People.



Tak ada pesta atau perayaan istimewa untuk si kecil. "Hanya kumpul-kumpul kecil keluarga di rumah," ucap wanita yang juga menjadi model untuk perhiasan keluaran Tiffany & Co itu.



Ia juga menyebut Silas sebagai tiruan persis sang ayah, penyanyi dan aktor Justin Timberlake. Silas mulai meniru apa yang dilakukan ayahnya bila sedang bersama di rumah.



"Ia seperti versi mini ayahnya. Mereka senang duduk bareng sambil nonton golf. Satu-satunya stasiun televisi yang boleh dilihat Silas adalah Golf Channel, sungguh lucu melihatnya," ujar Biel, yang sebelumnya pernah berpacaran dengan aktor ganteng Chris Hemsworth.



"Mereka hanya duduk di sofa dan menonton golf tanpa berbicara sepatah kata pun. Ketika pertandingan golf sudah dimulai, segala pembicaraan terhenti," ucap wanita berusia 34 tahun itu.



Pemeran dalam film The Devil and the Deep Blue Sea ini juga mengaku Silas senang mendengarkan lagu-lagu ayahnya dan ibu serta anak ini kerap mendengarkan suara Timberlake di mobil.



PIPIT