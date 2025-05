Jomblo? Ini Lima Biro Jodoh yang Paling Hip di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Berburu jodoh di era digital dapat dilakukan dalam satu kali klik. Cukup memanfaatkan mesin perambah gratis, ketik "biro jodoh", akan muncul puluhan situs yang mengklaim sebagai mak comblang terpercaya, terbaik, dan terbesar. (Lihat video Begini Cara Kerja Aplikasi Jodoh Gather Karya Arek Surabaya)

Dikutip dari Koran Tempo, 4 Oktober 2015, berikut lima biro jodoh yang layak dipercaya:



1. Indonesian Dating Service

Berdiri: 2010

Anggota: 300 orang

Biaya: Rp 3-8 juta selama 3 bulan sampai 2 tahun

Alamat: Jalan Pluit Utara, Penjaringan, Jakarta Utara

Pendiri: Srie Mandaline Hendra



2. Heart Inc

Berdiri: 2013

Anggota: 50 orang

Biaya: Rp 35 juta per tahun

Alamat: The City Tower 12th floor, Jalan MH Thamrin, Jakarta

Pendiri: Zola Yoana

Syarat tambahan: Penghasilan minimal Rp 30 juta



3. Setipe

Berdiri: 2013

Anggota: Belasan ribu pengguna

Biaya: Tidak ada

Pendiri: Razi Thalib



4. Perfect Match Jakarta

Berdiri: 2013

Anggota: 7.000 orang

Biaya: Tidak ada

Pendiri: Nello

Syarat tambahan: Usia minimal 28 tahun



5. Lembaga Biro Jodoh Yayasan Scorpio (Yasco)

Berdiri: 1974

Anggota: 15 ribu orang

Biaya: Rp 125 ribu

Alamat: Jalan Kramat Lontar, Jakarta Pusat

Pendiri: M. Subky Hasbie



HERU TRIYONO | DINI PRAMITA