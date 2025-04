TEMPO.CO, Jakarta - Just Cavalli resmi meluncurkan koleksi jam tangan musim semi/panas 2017 untuk pasar Indonesia pada Selasa, 9 Mei 2017. Seri Just Cavalli 2017 Spring Summer Time and Jewels Collection menyasar generasi muda yang ingin berpenampilan elegan dan berkelas, serta selalu ingin terlihat bergaya di berbagai acara.



CEO Just Cavalli, Marco Sieber, mengatakan tema desain dari koleksi jam terbaru tersebut menggabungkan unsur rock, glamor, dan youth yang terkesan tidak lekang ditelan zaman.



"Fashion bisa dipergunakan untuk menegaskan kepribadian yang elegan dan dinamis. Orang-orang muda yang punya jiwa bebas, itu yang ingin diperlihatkan oleh seri jam tangan Just Cavalli ini," kata Marco saat acara peluncuran di Fat Noodlr & Bar Jakarta Selatan.



Marco menjelaskan, salah satu yang menjadi highlight dari koleksi tersebut adalah seri “Animal”. Seri ini didesain langsung oleh Roberto Cavalli.



Roberto menampilkan kesan eksotis sekaligus feminin dan elegan melalui desain motif ular. Seri tersebut diklaim sesuai bagi perempuan muda yang aktif dan dinamis.



BISNIS



