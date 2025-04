JW Marriott Gelar Sayembara Berhadiah Pesta Pernikahan Gratis

TEMPO.CO, Jakarta -Menambah semaraknya Ramadan tahun ini, Hotel JW Marriott Jakarta menyelenggarakan sebuah sayembara akbar dengan hadiah utama yakni pernikahan gratis di Restoran Sailendra. Sayembara ini berdurasi selama tiga bulan dan berlaku bagi semua pengunjung yang bersantap di Sailendra Restaurant mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2017.



"Pada akhir periode, akan diundi satu pemenang yang beruntung untuk mendapatkan pesta pernikahan gratis untuk 200 orang undangan di Sailendra Restaurant," kata Hotel Manager, Vikas Malik, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 2 Juni 2017.



Malik menjelaskan, seluruh tamu yang berencana melaksanakan pesta pernikahan antara 2017 hingga 2018 dapat langsung mendaftarkan diri dengan cara mengisi data pribadi dan pasangan pada formulir yang tersedia di restoran selama promosi berlangsung.







Untuk memperbesar kesempatan memenangkan sayembara ini, para pendaftar dapat sesering mungkin mengisi formulir yang memiliki fungsi ganda sebagai kupon ini, setiap kali mereka datang dan bersantap di Sailendra Restaurant. "Sayembara ini dilangsungkan guna mengedukasikan para tamu kami akan banyaknya pilihan fasilitas pernikahan di hotel kami," ujarnya.



Selain itu, Malik melanjutkan, para pengunjung lainnya dapat pula mendaftarkan keluarga maupun kerabat yang berencana untuk menikah dengan cara mengisi formulir yang berbeda.



Para calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ataupun didaftarkan oleh keluarga maupun kerabat, secara langsung terdaftar untuk mendapatkan sepuluh keuntungan, jika melangsungkan pesta pernikahan di JW Marriott Hotel Jakarta, yakni:



-Menginap satu malam di The Ritz-Carlton, Bali.

-Kartu diskon Food & Beverage yang berlaku di JW Marriott Hotel Jakarta untuk kedua pasangan.

-Sepuluh voucher acara ulang tahun perkawinan yang dapat digunakan di Sailendra Restaurant.

-Menginap satu malam di Governor Suite, JW Marriott Hotel Jakarta pada hari pernikahan, termasuk santap pagi untuk dua orang di Sailendra Restaurant dan satu botol champagne.

-Hak pakai satu unit Mobil pengantin di hari pernikahan.

-Kue pengantin tiga tingkat di hari pernikahan.

-Makan Malam Romantis Bulanan di Sailendra Restaurant untuk kedua mempelai selama satu tahun penuh setelah pesta pernikahan.

-Perawatan Couple Massage untuk satu jam di Alameda Spa, JW Marriott Hotel Jakarta.

-Acara Bridal Shower untuk sepuluh orang di Sailendra Restaurant.

-Jasa foto pra-pernikahan di area JW Marriott Hotel Jakarta dari The One Photography oleh Fotografer kondang, Rony Bachroni. (Tidak termasuk make up, kostum dan biaya cetak foto).



"Kami mengerti akan maraknya tren 'intimate wedding' di Jakarta pada akhir-akhir ini, untuk itu restoran-restoran kami pun siap menjamu sebuah pesta pernikahan yang tak kalah meriahnya dari sebuah acara gala di sebuah Grand Ballroom sekali pun," kata Malik.



AFRILIA SURYANIS