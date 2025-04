Kahiyang Ayu Akhirnya Memilih Bobby Nasution, Siapa Dia?

TEMPO.CO, Jakarta - Saat Kahiyang Ayu menjalin hubungan dengan Bobby Nasution, Presiden dan Ibu Negara tentu punya pertimbangan sampai akhirnya restu diterbitkan. Siapa Bobby Nasution?



Calon Kahiyang Ayu, Bobby Nasution adalah bungsu dari 3 bersaudara pasangan Erwin Nasution dan Ade Hanifah Siregar. Bobby kecil menyelesaikan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 2 Pontianak lalu melanjutkan ke SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada 2006.



Tiga tahun kemudian, Bobby masuk ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Ia memiliki dua kakak perempuan, Mayang Sari Nasution dan Inge Amelia Nasution. Ayah Bobby mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero) IV periode 2012-2016.



Erwin meninggal pada 18 Januari 2017 lalu. Ayang kala itu terbang dari Jakarta menuju rumah duka di Perumahan Bukit Hijau Regency, Medan, dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden. Layaknya tamu, Ayang menyampaikan belasungkawa seraya membaur bersama pelayat lain di kediaman calon mertua.



Hubungan Ayang-Bobby menghangat saat mereka menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Saat ini, Bobby masih menempuh pendidikan Magister Manajemen Bisnis di IPB—demikian pula Ayang. Sebelumnya pada 2014 silam, ia meraih gelar Sarjana Mayor Agribisnis dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen kampus yang sama.



Putri Jokowi, Kahiyang Ayu foto bersama kekasihnya. Instagram



Bobby menyukai sepak bola. Bukan menjadi pemain, melainkan berada di pinggir lapangan hijau. Tiga tahun lalu, ia menjabat manajer klub Medan Jaya yang berkompetisi di Divisi I Liga Indonesia. Kabarnya, hanya selama beberapa bulan.



Bobby sangat akrab dengan keluarga Presiden. Ia beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal Ayang di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, atau bersilaturahmi di rumah keluarga Jokowi di Solo. Ikut memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia ke-71 tahun lalu. Kala itu, Bobby memakai setelan jas dan dasi. Sementara Ayang mengapit lengan kirinya. Keduanya tersenyum dan tampak serasi.



Tak hanya dekat dengan Ayang, Bobby rupanya sudah akrab dengan Gibran serta Kaesang. Ketiganya memiliki hobi bermain gim daring. “(Saya) memang suka main gim Mobile Legends, saya satu tim dengan Mas Gibran dan Kaesang,” ungkap pria keturunan Mandailing, Sumatera Utara, saat diwawancarai Kaesang di YouTube.



Buka kartu ala Ayang-Bobby di kanal YouTube milik Kaesang merupakan momen langka. Ayang jarang memublikasikan kisah cintanya di medsos. April 2016 misalnya, ia memberi tahu kemajuan hubungannya dengan Bobby lewat sebuah foto. Dalam foto itu, mereka tengah bersantap di sebuah restoran. Foto itu diberi keterangan hanya dua dua huruf: “us (kami)”.



Putri Jokowi, Kahiyang Ayu menunjukkan cincin pertunangan di jari manisnya. Instagram



Keterangan foto yang singkat tampaknya menjadi ciri khas Ayang. Akhir tahun lalu, ia mengunggah gambar kebersamaannya dengan Bobby dalam format monokrom cukup dengan keterangan “my best (terbaik yang aku punya).” Berikutnya Juni lalu. Masih dalam format monokrom, Ayang mengunggah fotonya sendiri sedang tertawa bahagia. Ia memakai cincin di jari manisnya. Sepintas tak ada yang istimewa dari foto itu.



Akan tetapi jika kita mengklik foto itu tepat di bagian cincin, muncul keterangan akun @bobbynst. Saat itulah, warganet menyadari hubungan keduanya selangkah lebih maju lagi. Keterangan di foto itu tetap ringkas, “I said yes (dan aku menjawab ya).”



Puncaknya, ketika Kahiyang Ayu memamerkan foto bersama Bobby di Istana Negara pada 17 Agustus lalu. Dalam foto itu, keduanya bertukar baju adat. Bobby mengenakan baju adat Jawa Tengah lengkap dengan beskap dan selop. Sementara Ayang mengenakan busana adat Sumatera Utara. Foto itu disertai keterangan yang lagi-lagi singkat namun jelas, “Mr & Mrs (soon)”. Artinya, suami dan istri (sesaat lagi). Foto itu disukai 37 ribu orang lebih. Publik pun bersiap menyambut hari bahagia pasangan ini.



TABLOIDBINTANG