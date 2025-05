Kailijumei, Lipstik yang Berubah Warna Sesuai Suhu Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Penggila lipstik tidak boleh ketinggalan dengan tren pemulas bibir yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Kini ada lipstik berbentuk jelly yang diproduksi merek kecantikan Kailijumei, yang berasal dari Cina.



Di dalam lipstik yang bentuknya seperti jelly ini terdapat bunga kering dan bintik emas. Seperti bunga mawar yang terbungkus dengan kaca dalam film Beauty and the Beast.



Kelebihan lipstik ini adalah melembapkan dan memberikan warna pink mengkilap pada bibir Anda. Warnanya pun bisa berubah bergantung pada suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun, semakin terang warna merah mudanya. Begitu juga sebaliknya.



Ada tiga jenis lipstik Kailijumei, yakni Flame Red dengan bunga berwarna merah darah di dalam jelly; Barbie Doll Powder dengan bunga berwarna pink di dalam jelly; dan Minute Maid yang memiliki bunga berwarna oranye. Lipstik ini dijual secara online seharga US$ 30 atau sekitar Rp 400 ribu.



Lipstik tersebut dikabarkan sudah habis terjual. Jika ingin memilikinya, Anda bisa memesannya di Ali Express atau melalui eBay. Menurut website Kailijumei, lipstik jelly ini mengandung bahan-bahan alami, seperti resin candelilla, cocoa butter, lilin lebah, dan minyak lavender.



COSMOPOLITAN | ALLURE | NIA PRATIWI



