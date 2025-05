Kalau Bara Cinta Pertama Itu Tak Pernah Padam

TEMPO.CO , Jakarta: Cinta pertama memang tidak bisa dilupakan begitu saja. Dari hasil sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga orang Inggris tidak bisa melupakan cinta pertama mereka.



Bahkan menurut hasil jajak pendapat itu, enam dari 10 orang secara teratur masih tetap memikirkan bara cinta pertama mereka.



Kemudian, sekitar empat dari 10 orang mengaku masih menyimpan bara cinta saat masa remaja mereka, menurut sebuah jajak pendapat yang digagas film The Best of Me, sebuah film tentang pasangan yang yang memberikan cinta pertama kesempatan kedua.



"Banyak orang lebih sayang pada cinta pertama mereka dibandingkan hubungan-hubungan yang gagal, meninggalkan banyak pertanyaan apakah masih mungkin," ujar juru bicara dalam film itu.



Studi yang dilansir dalam Indian Express itu juga menemukan sebanyak 12 persen orang yang tetap berkomunikasi dengan cinta pertama mereka menganggap masih berteman baik. Sedangkan sepertiganya lagi mengakui pasangan mereka tak tahu.



Editor: Mia Chitra Dinisari | www.bisnis.com