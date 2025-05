Kami Idea Masuk Indonesia Fashion Gallery New York

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah perusahaan fashion berbasis di New York, Amerika Serikat, mengajak merek fashion busana muslim dari Indonesia, Kami Idea, untuk bergabung menjadi salah satu tenant Indonesia Fashion Galery di New York.



Galeri yang didirikan oleh Indo Mode itu akan menampilkan produk unggulan dari Indonesia, antara lain busana, sepatu, tas dan bahan kerajinan yang berkualitas. Mereka melakukan kurasi yang ketat untuk membawa produk yang akan ditampilkan dan dijual di Negeri Paman Sam itu.



Indonesia Fashion Galery, sebagai embrio untuk lebih memperkenalkan produk Indonesia di New York. “Kami Idea yang menjadi salah satu brand yang terpilih untuk mengikuti proyek ini merasa tertantang untuk mengembangkan karya dan bisnisnya di salah pusat mode dunia ini,” kata R. Deashi Damayanti, Brand Manager Kami Idea, Selasa 26 April 2016.



Kami Idea mulai mempersiapkan stok dan varian koleksi yang akan ditampilkan. Selain itu, kualitas produksi juga menjadi prioritas Kami Idea. Tidak hanya model busana yang menjadi titik perhatian, tapi juga material bahan yang digunakan disesuaikan untuk kondisi di negara empat musim.



Kami Idea adalah label ready to wear muslim untuk wanita dari Jakarta yang berkonsep chic and smart. Kami Idea didirikan oleh Istafiana Candarini, Nadya Karina, dan Afina Candarini pada 2009.



Brand tersebut sudah berkembang menjadi beberapa kategori yaitu lini busana muslim kategori kasual dengan nama Kami Idea, kategori kasual dengan bahan bermotif Kami Idea Signare, kategori premium dengan mengusung label Kami Idea Limited, dan juga kategori bridal dengan mengusung nama Kami Idea Bride & Bridesmaid.



Produknya tidak hanya dipasarkan melalui offline store di Kemang, Jakarta Selatan dan beberapa outlet lainnya di Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Bandung, dan Malang.



Pihaknya juga mengembangkan pasarnya hingga ke mancanegara, seperti Malaysia dan Singapura. Mulai pertengahan Maret 2016, Kami Idea mulai bekerjasama dengan salah satu department store dari Thailand, Central Department Store.



Tapi produk fashion itu juga dipasarkan secara online di website store www.kamiidea.com, Hijup.com, Zalora.co.id, Hijabenka.com, MuslimMarket.co.id, shop22.com, dan fashionvalet.com.



BISNIS.COM



