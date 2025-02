Kandungan Nutrisi Air Lemon dan Cara Membuatnya

Adapun, nilai gizi dari setiap gelas air lemon bervariasi tergantung pada seberapa banyak jus lemon yang diperas di dalamnya dan bahan-bahan lain yang ditambahkan ke dalamnya. Sesuai pedoman diet, wanita yang lebih tua dari 19 tahun harus mengonsumsi 75 mg vitamin C dan untuk pria yang lebih tua dari 19 tahun adalah 90 mg per hari. Mereka yang merokok membutuhkan lebih banyak vitamin C per hari daripada mereka yang tidak.