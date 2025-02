Kanker Paru Menyerang Banyak Nonperokok, Pakar Ungkap Sebabnya

Periset di International Agency for Research on Cancer (IARC) menganalisa tren global empat subtipe kanker paru, yakni adenokarsinoma, sel karsinoma skuamus, karsinoma sel kecil, dan karsinoma sel besar. Mereka menemukan adenokarsinoma sebagai subtipe yang paling dominan dan perempuan muda yang berisiko paling tinggi. Hasilnya dipublikasikan di The Lancet Respiratory Medicine pada Februari 2025 berdasarkan data kanker global sejak 2022.