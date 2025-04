TEMPO.CO, Jakarta - Mobile Legends games yang bisa diunduh lewat smartphoen dan tablet, resmi meluncukan karakter baru dari seri pahlawan (hero), yakni GatotKaca. Karakter hero baru GatotKaca ini diciptakan sebagai apresiasi Mobile Legend terhadap budaya Indonesia, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia pada dunia.

Fendy, Indonesia Country Manager Mobile Legends, menyatakan proses penentuan karakter hero baru ini melalui tahapan menantang, seperti riset mendalam dan hasil pemungutan suara dari para pemanin. "Kemudian bekerja sama dengan kartunis lokal, Yuniarto, akhirnya kami memutuskan untuk menciptakan desain karakter hero baru yang tebaik, yakni GatotKaca," kata dia.

"Khusus untuk karakter hero GatotKaca ini, kami juga menambahkan voice over dengan kalimat-kalimat yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti unity in diversity, no pain no gain, atau om telolet om yang populer di sini," ujar Fendy dalam keterangan persnya, Rabu 19 Juli 2017.

Menurut Fendy, peluncuran karakter hero baru ini diperkenalkan dengan cara unik, yakni dengan melakukan cosplay flash-mob tempat menarik di Jakarta, macam pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan lain-lain. Sehingga masyarakat mudah mengenal langsung sebagian karakter hero yang sudah ada di Mobile Legends, termasuk hero yang baru, GatotKaca.

Dengan model perkenalan sepeti itu, masyakarat dapat melihat langsung hero GatotKaca, serta aksi-aksi seru para hero Mobile Legends, dan mengambil foto bersama.

"Sesuai slogan peresmian karaker pahlawan GatotKaca, yakni Hero untuk Indonesia!, maka kami ingin lebih dekat dengan masyakarat Indonesia," kata dia.

Mobile Legends adalah aplikasi games yang dikembangkan oleh Shanghai Moonton Technology Co Ltd. Games yang berkonsep 5 lawan 5 ini diluncurkan pada tahun lalu yang dapat diunduh lewat Google Play Store dan App Store.

Saat ini Mobile Legends menjadi games terpopuler di Indonesia dengan jumlah pemain cukup besar. Para pemain dapat pula memilih karakter pahlawan favoritnya, serta meningkatkan kemampuan dan tampilan karakter hero favoritnya di Mobile Legends.



ALIA