Kasus Sunan Kalijaga, Dampak Marah pada Anak di Media Sosial

Marah di media sosial tidak hanya dilakukan oleh Sunan Kalijaga, namun juga oleh Cameria Happy Pramitha atau Mitha The Virgin. Beberapa waktu lalu Mitha mengungkapkan kekesalannya pada netizen. Kata-kata yang dipakai Mitha di Instagram juga cukup kasar. Mitha The Virgin meminta kepada netizen untuk tidak menghujat Black Champagne. Mitha juga menegaskan kalau duo grup The Virgin masih tetap utuh.