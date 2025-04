Keajaiban Micellar Water Saat Membersihkan Wajah

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah menggunakan pembersih wajah tapi make up tak juga hilang dari wajah. Anda bisa mencoba micellar water. Produk ini akan menyingkirkan kotoran hanya dengan satu usapan. Bagaimana bisa?



“Micellar water adalah air yang mengandung misel. Misel adalah tetesan minyak mikroskopis yang meresap dalam air," kata Swann. Misel ini bertindak sebagai pembersih ketika mereka berinteraksi dengan hal-hal seperti kotoran dan make up.



Hasilnya, misel akan membuat kulit Anda terasa lembab dan lembut saat memakainya. Ini adalah impian yang menjadi kenyataan bagi yang malas melakukan rutinitas perawatan kulit.



Baca juga: Di Bawah Mikroskop, Penampakan Lipstik Lebih Keren



“Micellar water sangat ringan digunakan untuk menghapus make up dan sebagai pembersih,” kata dermatolog Mike Swann. Produk ini sangat ramah untuk wajah, teruatam jika dibanding dengan penghapus makeup yang mengandung alkohol. Seperti diketahu, produk beralkohol bisa membuat kulit menjadi kering.



Saat ini semua orang fokus untuk menjauhi produk perawatan wajah yang bersifat keras, karena perlakukan keras pada kulit akan menyebabkan peradangan.



Apakah micellar water bisa digunakan sebagai pembersih dan penghapus make up? Bagi kebanyakan orang, mungkin tidak. Beberapa masih menindaklanjuti dengan mencuci muka untuk hasil yang sangat baik, terutama jika Anda punya kulit berminyak dan berjerawat.



“Jika kulit Anda kering atau sensitif, menggunakan air misel sebagai satu langkah pembersih dan makeup remover dapat bermanfaat karena formula yang sederhana,” tambah dokter kulit Hadley King. Micellar water sangat pas digunakan ketika Anda berpergian. Cara memakainya pun sangat mudah, cukup memakainya pada wajah dengan menggunakan kapas.



WOMENSHEALTHMAG | NIA PRATIWI



Baca juga:

Setelah Facial Malah Jerawatan, Ada yang Keliru?

9 Manfaat Face Oil dalam Perawatan Kulit Sehari-hari