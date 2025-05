TEMPO.CO, Jakarta - Keju lokal sulit ditemui di pasar, kalah bersaing dengan keju pabrikan. Namun, menurut para produsennya, mereka memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu warga asing, restoran, dan hotel di Indonesia.



Novianto, pemilik pabrik keju Indrakila dari Boyolali, Jawa Tengah, memasarkan kejunya dengan berkeliling naik sepeda motor dari kafe ke kafe di Solo pada 2009. Targetnya, para ekspatriat yang sedang kongko. “Ternyata responsnya tidak mengecewakan. Mereka menyukainya,” ujarnya, seperti ditulis Koran Tempo, Ahad, 12 April 2015.



Bermodal keyakinan dari orang asing itu, dia mengembangkan usahanya. Produksinya yang sebatas 30 kilogram per hari saat awal memulai usaha kini jadi 90 kilogram per hari. Indrakila juga melebarkan usahanya ke luar Jawa. Sekitar 40 persen hasil produksinya dikirim ke Pulau Dewata. Dia memasok ke sejumlah hotel berbintang, restoran, dan kafe, bersanding dengan keju-keju impor. "Dalam hitungan kasar, kami memasok 2 persen dari kebutuhan keju di Bali," ucapnya.



Respons positif juga diterima Ayu Utami, pemilik Rosalie Cheese. Selain disukai orang lokal, keju buatannya banyak dicari warga asing yang tinggal di Kemang, Jakarta Selatan. "Mereka (ekspatriat) awalnya tidak percaya bahwa kita bisa bikin keju," tuturnya. Tapi, dalam sebuah acara cicip-cicip keju, seorang bocah Prancis tak berhenti mengambil sampel keju. "Itu berarti orang Prancis mengakui rasa keju Indonesia."



Rosalie Cheese membanderol 200 gram keju hasil produksinya mulai Rp 47.500 hingga Rp 50 ribu. Harga tersebut menyesuaikan dengan konsumsi susu yang digunakan, 50 liter susu hanya jadi 5 kilogram keju. "Saya benar-benar ingin menjual rasa susu asli Indonesia," katanya. Di antara semua bahan keju, hanya enzim penggumpal susu, yaitu rennet, yang masih harus diimpor dari Amerika.



Popularitas keju lokal yang terus menanjak tak terlepas dari target konsumen yang dibidik, yakni skala industri, pembeli lokal, dan ekspatriat. Memang, diakui Novianto, pembeli retail atau dalam jumlah besar mayoritas justru dari kalangan ekspatriat. "Mereka menyukai keju lokal yang rasanya seperti aslinya di Eropa atau Amerika. Sedangkan orang kita malah lebih suka keju impor," ucap Novianto.



Pernyataan Novianto diamini Loreen Neville, 64 tahun, ekspatriat yang sudah tinggal lama di Indonesia. Rasa keju lokal diakuinya tidak kalah enak dibanding yang asli dari Eropa. Dia adalah pelanggan tetap keju lokal merek tertentu dan mengaku jatuh cinta pada produk tersebut. Dia pun sudah tahu harus ke mana untuk menemukan keju yang paling disukainya di Indonesia. "Keju dari Bukit Baros (Sukabumi) adalah yang paling saya suka," ujarnya.



Perempuan keturunan Inggris itu dibesarkan dengan keju. Setiap pagi, dia mengkonsumsi keju yang dipasangkan dengan roti atau buah-buahan. Loreen, yang berprofesi sebagai private investigator, memamerkan keju lokal yang kerap dikonsumsinya. "Ini keju lokal tapi rasa kolonial," katanya sembari menunjukkan kemasan keju jenis old cheese.



