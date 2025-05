TEMPO.CO, Jakarta - Begitu banyaknya teknik make up yang beredar luas, membuat Anda kebingungan untuk menerapkannya pada wajah. Anda pun kesulitan untuk mengetahui jika membuat kesalahan.Blogger kecantikan dan penata rias professional dari Australia, Stephanie Lange memberikan tipnya untuk Anda.



Dalam sebuah video di akun Youtube channelnya, Stephanie melihat ada 13 kesalahan yang biasanya dilakukan kaum hawa saat berdandan.Mungkin satu diantaranya pernah Anda lakukan.Tidak perlu berkecil hati, dia juga berbagi saran bagaimana memperbaikinya.



1. Tidak melakukan persiapan pada kulit

Jika tidak mempersiapkan kulit dengan pelembab atau primer sebelum mengaplikasikan foundation, pada dasarnya mengundang makeup Anda untuk menyumbat pori-pori yang akhirnya menyebabkan jerawat. Pelembab dan primer membantu kulit tetap terhidrasi, menghaluskan tekstur kulit, dan menjaga foundation menempel sempurna ke dalam kulit.



Solusinya, oleskan pelembap atau primer ke seluruh wajah, leher, dan sepanjang garis rambut Anda dengan tangan yang bersih. Stephanie merekomendasikan agar menunggu tiga sampai lima menit sampai merata supaya primer dapat menyerap ke dalam kulit Anda.



2. Kesalahan warna pada foundation

Ini adalah masalah umum yang tidak terlalu penting. Sebelum memakai foundation, uji warnanya terlebih dulu pada bagian leher.Tunggu beberapa menit, untuk melihat mana yang secara otomatis membaur pada kulit Anda.Kemudian, lihat foundation di bawah pencahayaan yang berbeda, seperti sinar matahari alami, untuk melihat apakah masih cocok kulit Anda.



3. Memakai foundation dengan tangan

Jika Anda memakai foundation ke kulit, maka akanmeresap ke dalam pori-pori. Apabila ingin membuat cakupan yang halus dari foundation, gunakan spons atau jari, lalu tepuk-tepuk pada foundation.Cara iniakan menutupi kulit Anda secara merata dan tidak meninggalkan bercak di setiap area wajah.



4. Tidak menunggu foundation sampai kering

Foundation cair membutuhkan sedikit waktu agar benar-benar kering setelah Anda memakainya. Jika Anda segera menempelkan bedak di atas foundation yang belum kering benar, maka foundation dan bedak hanya akan menyerap di tempat pertama Anda memakainya dan tidak akan berbaur dengan benar. Tunggu satu atau dua menit untuk membiarkan foundation Anda kering sebelum memulas bedak.



5. Melakukan contouring tanpa mempelajarinya

Semua orang melakukan contouring. Tapi jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya dengan benar, bisa terjadi kesalahan. Dalam videonya, Stephanie merekomendasikan menggunakan highlighter dan sikat yang tepat , terapkan dari bawah tulang pipi ke arah bagian atas telinga. Lanjutkan dengan sikat berbulu halus untuk membaurkan warna lebih dalam agar membuat tampilan alami.



6. Salah memakai blush on

Semua orang tahu, memakai blush on atau perona pipi seharusnya pada bagian pipi. Tapi menentukan bagian pipi mana yang tepat untuk memulas blush on bukan soal mudah. Kalau menerapkan blush on di tempat yang salah, Anda bisa terlihat seperti mengidap Rosacea. Menurut Stephanie, Anda harus mengaplikasikan bedak atau krim perona pipi pada bagian tertinggi dan terendah dari pipi Anda, lalu baurkan dengan sikat ke arah telinga Anda.



7. Contouring padahidung terlihat lebih besar

Anda tidak bisa hanya menggunakan highlighter untuk melukis garis bawah setiap sisi hidung dan berharap terlihat seperti Kylie Jenner. Menggunakan teknik itu bisa-bisa membuat hidung Anda terlihat lebih besar atau lebih luas daripada yang sebenarnya.Gunakan kuas eyeshadow yang berbentuk miring bagian atasnya, dengan highlighter matte atau eyeshadow berwarna coklat pada garis tegak lurus ke bawah di setiap sisi hidung.Pakai tulang alis sebagai panduan untuk membaurkan semua warna ke ujung hidung, kemudian tepukkan highlighter di antara dua garis, dan baurkan.



8. Eyeshadow berkilau sebagai dasar

Kalau menggunakan eyeshadow berkilau pada seluruh kelopak mata, itu akanmembuat mata Anda terlihat sembab. Gunakan eyeshadow matte berwarna netral sebagai dasar. Meskipun nuansa matte mungkin tidak menyenangkan seperti yang gemerlapan, ituakan membuat mata Anda tampak lebih besar.



9. Menggunakan eyeshadow langsung ke dalam lipatan kelopak mata

Memakai warna eye shadow kedua ke dalam lipatan alami kelopak mata dapat membuat mata terlihat lebih kecil. Sebab, cara ini mengurangi luas permukaan yang sudah tertutup oleh warna dasar. Gunakan eye shadow yang lebih berwarna di atas lipatan alami kelopak mata.Menambahkan bayangan menciptakan ilusi bahwa mata Anda lebih besar daripada yang sebenarnya.



10. Tidak belajar membuat eyeliner bersayap dengan baik

Angkat tangan jika Anda pernah menghabiskan waktu 30 menit, membuat cat-eyes, lalu gagal? Gunakan cara lain karena teknik yang berhasil pada orang lain belum tentu sukses di tangan Anda.



11. Eyeshadow di bawah mata membuat terlihat seperti musang

Gambar panda pada Snapcat sangat lucu. Tapi bayangan hitam pada bagian bawah mata tentu membuat Anda tidak terlihat seperti memakai make up. Gunakan highlighter berwarna sama dengan kelopak mata. Pakai pensil eyeliner untuk membuat pinggiran bagian dalam mata agar tampak dramatis.



12. Menggunakan pensil alis sampai ke bagian dalam kelopak mata

Alis tebal memang lagi tren saat ini. Tidak semua orang lahir dengan alis seperti Cara Delevigne. Anda bisa membuat alis terlihat alami. Setelah membuat garis pada alis anda, lalu sikat dengan sikat alis.



13. Salah pakai lipstik

Cara terbaik menentukan warna lipstik adalah dengan melihat pembuluh darah di pergelangan tangan. Kalau berwarna biru, maka kulit Anda memiliki nada merah muda.Kemudian, cari warna lisptik dengan nada biru atau ungu di dalamnya.Kalau pembuluh darah terlihat berwarna hijau biru, maka kulit Anda memiliki nada kuning dan warna bibir yang sempurna mungkin rona hangat.



