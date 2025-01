Kemajuan Teknologi Bisa Tingkatkan Deteksi Dini Penyakit Kardiovaskular

Penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan stroke, masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan dunia. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter pada semua usia adalah 8,5 kasus per 1.000 penduduk1, sementara laporan global Institute for Health Metrics and Evaluation 2019 menunjukkan terdapat 17,8 juta kematian setiap tahunnya akibat penyakit jantung.