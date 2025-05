Kenali 5 Kiat Memotret Kopi Ala Fotografer Profesional

TEMPO.CO, Jakarta - Berkembangnya aplikasi fotografi semakin memudahkan para fotografer amatir menciptakan ribuan foto apapun, termasuk secanhkir kopi ala fotografer profesional. Namun, mengandalkan aplikasi saja tentunya tak cukup. Bagi mereka yang ingin mendapatkan ribuan love atau like perlu memperhatikan trik berikut ini.



Ditemui di Lotte Shopping Avenue, Diana Rikasari, seorang fashion blogger yang selalu berhasil mendapatkan ribuan love dari unggahan foto di akun instagram-nya membocorkan beberapa triknya.



1. Foto Tampak Samping

"Foto dari samping fungsingya untuk memperlihatkan bagian dalam," kata dia, Selasa, 26 April 2016. Ia menjelaskan teknik seperti ini pas untuk memperlihatkan layer-layer yang dimiliki segelas cappuccino, misalnya. "Jadi layer-layer-nya bisa kelihatan."



2. Hand's in Frame (Personal)

Ia mencontohkan sebuah foto kopi yang tampak dari atas. "Bisa masukkan elemen yang lebih personal misalnya jurnal, pulpen, hp, majalah, atau laptop. Dan, jangan lupa tunjukkan tangan dalam frame," katanya. Foto ini menunjukkan sisi kepribadian seseorang.



Menurut pengarang buku Go Out There and Explore ini, teknik ini sangat disukai. Ia juga menyarankan agar menanbahkan hashtag #handsinframe pada jenis foto ini.



Selain memberikan kesan personal, teknik hand's in frame juga dapat memberikan kesan kekompakan atau kebersamaan. Ia memberi contoh sebuah foto beberapa tangan sedang memegang cangkir kopi. Angel foto tersebut diambil dari atas.



3. Kesan artistik

Seorang fotografer amatir juga bisa menciptakan foto yang tetlihat artistik. "Misalnya, foto kopi dengan angle dari atas lalu taburkan bubuk kopi atau gula disekilingnya," kata dia.



4. Beri sentuhan fesyen

"Aku suka kalau mebampilkan sebuah foto, misalnya secangkir kopi, dan menambahkan detail barang fashion," katanya. Sejumlah aksesori seperto kaca mata, dompet, tas bisa ikut ditampilkan dalam foto.



5. Beri sentuhan warna

Terkadang memotret secangkir kopi bisa tampak membosankan karena warnanya yang monoton yakni hitam atau coklat. "Kalau kopi doanh kan hitam atau coklat, jadi bisa tambah warna di sebelahnya misalnya tambahkan aksen buah-buahan supaya seger," tutup dia.



DINI TEJA