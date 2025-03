Kenapa Anak Muda Sekarang Tak Sebahagia Generasi Sebelumnya?

Kesimpulan Blanchflower didukung oleh riset di negara-negara lain, termasuk di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, di mana semakin banyak anak muda yang mengakses ponsel pintar. Ia juga melakukan penelitian yang mensurvei negara-negara di Afrika dan diberi judul The Mental Health of the Young in Africa serta diterbitkan oleh NBER pada Desember 2024 dan menemukan sekitar separuh penduduk di sana tak pernah menggunakan internet namun mereka yang menggunakan lebih menunjukkan masalah kesehatan mental.