Kenapa Buang Air Seni Penting Usai Hubungan Intim?

TEMPO.CO, Jakarta -Ini pesan penting terutama buat para wanita yang baru pertama kali atau sudah lama tidak berhubungan seksual. Hal ini dikemukakan, Ari Fahrial Syam, MD.PhD, FACP Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, University of Indonesia.



Menurut Ari, dalam beberapa hari ini dia mendapat beberapa undangan resepsi pernikahan dan mendengar kabar suami dan istri yang kumpul kembali saat suami yang bekerja di luar kota ambil cuti panjang akhir tahun.



Di sisi lain cuaca juga mendukung buat para pasangan suami istri untuk bertahan di rumah dan hanya bermalas-malasan, apalagi untuk para penganten baru yang sedang aktif berhubungan seksual.(Baca : Sindrom Sistitis Honeymoon di Bulan Januari



Kenapa perlu kencing atau buang air kecil (BAK) sebelum dan sesudah berhubungan seksual? "Hal ini penting untuk mencegah infeksi saluran kencing (ISK)," kata Ari



Ia mengatakan, pada para penganten baru ISK sering kali terjadi antara lain berupa infeksi kandung kencing (sistitis). "Kalau ini dihubungkan dengan penganten baru istilah yang sering digunakan adalah Honeymoon sistitis," katanya.



"Seperti saya sebutkan tadi bahwa sistitis ini bisa terjadi pada wanita baru menikah atau para wanita penganten baru. Penyakit ini juga bisa dialami oleh para ibu yang baru kedatangan suami yang baru pulang kerja luar kota/negeri."



Penyakit sistitis honeymoon ini terjadi karena kontak seksual yang sering setelah sekian lama tidak berhubungan atau belum pernah berhubungan.



Pasien dengan sistitis honeymoon biasanya mengeluh nyeri anyang-anyang, buang air kecil (BAK) atau kencing terasa sakit dan panas, bahkan bisa terjadi urinnya berwarna merah, jika infeksi berlanjut pasien juga bisa merasakan demam. Adanya demam menunjukkan bahwa penyakitnya berlanjut.



Oleh karena itu jika pada wanita yang mengeluh sakit saat kencing atau terasa “anyang-anyang” harus diduga sedang mengalami sistitis. Pasien bolak balik kencing tetapi keluarnya sedikit-sedikit dan terasa sakit. "Penyakit ini jangan dianggap sebagai penyakit yang simpel, jika tidak ditangani dengan baik sistitis bisa berlanjut ke ginjal menjadi infeksi ginjal akut," katanya.



Pasien yang mengalami sistitis selain merasakan nyeri saat BAK juga merasakan nyeri jika dilakukan penekanan pada perut tengah bawah atau di daerah pubis.



Pemeriksaan urin bisa ditemukan adanya sel darah putih atau sel darah merah yang jumlahnya berlebih. Jika kondisi sakitnya berat bisa ditemukan peningkatan kadar sel darah putih (lekosit) di dalam darah.



Pasien dengan keluhan seperti ini harus berobat ke dokter. Dokter akan memberikan antibiotika dan penghilang sakit untuk saluran kencing pada pasien yang mengalami sistitis ini.



Apakah penyakit ini bisa dicegah? "Tentu bisa dicegah kembali mengikuti anjuran yakni, usahakan untuk kencing atau buang air kecil sebelum berhubungan seksual dan setelah berhubungan seksual," katanya.



Memang sepertinya merepotkan kalau kebetulan kamar mandi atau toilet di luar kamar tidur. "Tetapi ini adalah upaya terbaik agar terhindar dari sistitis atau infeksi kandung kencing. "



Dan Ari menganjurkan, tetap minum air putih yang cukup 8-10 gelas sehari dan selalu menjaga kebersihan alat kelamin setiap waktu. "Satu hal lagi sebaiknya tunda berhubungan seksual dulu sampai keluhan rasa nyeri hilang."



EVIETA FADJAR

