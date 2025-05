Kenapa Harga Jins Belel Ini Mencapai Rp 16,9 Miliar?

TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas jins mengalahkan sepak bola. Sebab, orang-orang Amerika Serikat, yang tak suka bal-balan, menyukai jins, hingga koboi menjadi identik dengan Negeri Abang Sam. Padahal jins berasal dari Genoa, Italia. Orang Prancis memesannya pada 1795 dengan menyebut “blue de Genes”, karena denim itu berwarna biru. Kini jins beraneka warna, bergengsi, dan mahal, bahkan ketika musim belel seperti menjamur kembali hari-hari ini.



1. Secret Circus

Jins hitam belel ini menjadi mahal karena di saku belakangnya dibalut macam-macam berlian. Ada 1 berlian marquise 4 karat seharga 102 ribu pound, 2 berlian 6 karat seharga 250 ribu pound, 1 berlian princess 5 karat seharga 104 ribu pound, 1 berlian 5,27 karat seharga 134 ribu pound, dan 1 berlian 10 karat senilai 50 ribu pound. Harganya Rp 16,9 miliar.



2. Dussault Apparel Thrashed Denim

Jins ketat dan kaku ini dikerjakan secara manual. Sebelum dijual, celana ini dicuci, dilunturkan, dan diwarnai sebanyak 13 kali. Tujuannya, agar warna lebih kelam dan menambah kesan jadul. Setiap bagian jins ini dipasangi belasan rubi dengan pelbagai berat dan karat. Jins ini berharga Rp 3,25 miliar.



3. Levi Strauss & Co 501

Ini jins merek tertua. Para petani Amerika memakainya karena tebal dan banyak saku. Jins Levi’s asli tak memakai ritsleting karena diganti dengan kancing. Levi’s 501 keluaran 1890 dibeli dengan harga US$ 46.532 oleh kolektor asal Jepang. Harganya Rp 780 juta.



4. Jeans Swarovski Escada

Jins Kota Muenchen, Jerman, ini buatan tangan yang diproduksi secara terbatas. Escada bertatahkan kristal Swarovski. Ini juga merek terkenal yang dibuat pada 1978 oleh Margaretha dan Wolfgang Ley, yang biasanya hanya membuat jins dengan pesanan khusus pembelinya. Jins ini seharga Rp 130 juta.



5. APO Jeans

Jins ini memiliki kantong sutra dan emas, perak, atau platinum. Sedangkan kancingnya dari berlian, dan ritsletingnya terbuat dari emas. Platinum dan berlian dipakai untuk kancing di saku belakang. Harganya Rp 52 juta.



6. Gucci Genius Jeans

Usang dan tua adalah jualan Guccio Gucci untuk jins yang diproduksinya. Manik-manik yang melapisi celana ini didatangkan dari Afrika. Jins ini pertama kali diperkenalkan pada musimfashion1998 di Milan. Harganya Rp 52 juta.



7. Jeans Roberto Cavalli

Ini jins yang menjadi celana resmi serial televisi Sex and the City. Sarah Jessica Parker, penulis di majalah mode yang hidup glamor dengan tiga teman perempuan lajangnya, memakai jins ini. Karena itu, jins Cavalli populer di kalangan sosialita perempuan karena kesan glamor dan mewah. Harganya Rp 15,6 juta



Dipetik dari majalah Tempo, 25 Mei 2015